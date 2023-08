Emberkereskedelem és kényszermunka miatt indult büntetőeljárás a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) miskolci osztályán egy Heves vármegyei família ellen – tudatta a rendőrség honlapján. A férfi ikerpárt és két társukat még másfél héttel ezelőtt fogták el a nyomozók. Az apának akkor sikerült megszöknie, pénteken azonban őt is meggyanúsították. Az augusztus közepi akció a német rendőrökkel közösen zajlott, az egyik gyanúsítottat ugyanis Wiernsheimben fogták el.

A KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály miskolci nyomozói még 2021-ben indítottak nyomozást ismeretlen tettesek ellen, miután felmerült a gyanú, hogy 2016 óta magyar nőket visznek ki Németországba, ahol prostitúciós tevékenységre kényszerítik őket. A büntetőeljárás elején a rendőröknek minimális információjuk állt rendelkezésre az illegális bizniszről. Az idő előrehaladtával azonban szisztematikusan összegyűjtve a bizonyítékokat egyre tisztábban körvonalazódott az elkövetői kör és az egyes tagok szerepe.

A gyanú szerint a jelenleg 57 éves L. János lőrinci lakos irányította a csapatot. Két ikerfia, a most 31 éves ifj. L. János és L. Konrád szállította ki a Németországba érkezett nőket a szexuális szolgáltatás helyszíneire, vagyis magánlakásokba. A lányok kiszervezése a kuncsaftokhoz K. Alexandra feladata volt. A 2016-ban mindössze 19 éves nő maga is végzett prostitúciós tevékenységet, miközben a többi kolléganőjét internetes erotikus oldalakon hirdette meg, majd a jelentkezőkkel egyeztette a részleteket. A csapathoz egy idő után csatlakozott a jelenleg 33 éves F. Richárd is, aki barátnője futtatásában vett részt.

A kiszolgáltatott nők napi szinten 10-12 kuncsaftnak nyújtottak szexuális szolgáltatást, amiért általában alkalmanként 100–150 euró közötti összegeket vettek át a férfiaktól. A bevételüket a nap végén át kellett adniuk K. Alexandrának, aki azt L. Jánosnak adta tovább. A futtatók Löwensteinben biztosítottak egy apartmant a nőknek, akiket egész nap felügyeletük alatt tartottak. Mindössze a napi megélhetésükre adtak nekik pénzt.

Amikor az egyik fiatal nő teherbe esett, különböző praktikákat javasolva próbálták rávenni arra, hogy a terhességét megszakítsa. Az abortusz árát ugyanis drágának találták.

Az elkövetői kör azonosítását követően a KR NNI miskolci nyomozói felvették a kapcsolatot a Heilbronni Rendőrkapitánysággal, tekintve, hogy információjuk alapján az elkövetők közül többen Németországban tartózkodtak. A magyar és a német rendőrök 2023. augusztus 16-ára szerveztek közös akciót.

Hazánkban három személyt fogtak el: K. Alexandrát Kenderesen, ifj. L. Jánost Kerekharaszton, míg F. Richárdot Verpeléten. Wiernsheimben a heilbronni nyomozók fogták el L. Konrádot, míg édesapjának, L. Jánosnak sikerült megszöknie a hatóságok elől. Ellene elfogatóparancsot adott ki a Nemzeti Nyomozó Iroda. Majd 2023. augusztus 25-én sikerült beazonosítani a férfi budapesti tartózkodási helyét, ahol elfogták.

A Magyarországon elfogott elkövetőket a nyomozók emberkereskedelem és kényszermunka bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, míg a Németországban elfogott férfi meghallgatása is megtörtént. Jelenleg mindannyian szabadlábon védekeznek.

A nyomozás tovább folyik a sértetti kör szélesítése és pontos azonosítása okán. Az eddig tanúként kihallgatott nők áldozatsegítői hálózattal kapcsolatos tájékoztatása megtörtént.