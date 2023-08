Papp László tűzoltó őrmester 2015-ben szerelt fel az egri hivatásos tűzoltóságra, azóta beosztott tűzoltóként erősíti az állományt – derült ki a Katasztrófavédelem című online magazin legfrissebb, augusztusi számából. Az őrmester a nyolc év alatt számtalan tűzesetnél és műszaki mentésnél avatkozott be társaival, a szervezet rendezvényein is rendszerint kiveszi részét a munkából. Hobbija a túrázás és a barlangászat.

– Szeretem az extrém és szép helyeket, magaslatokat, de a barlangok szépsége is lenyűgöz. Ez az, ami engem kikapcsol és felfrissít egy húzósabb szolgálat után, vagy amikor életem egy nehezebb szakaszát élem – mondta László.

Papp László tűzoltó őrmester

Forrás: Papp László archív

A túráit, kalandjait szereti képeken megörökíteni, sokak szerint jó szeme is van a fotózáshoz. A barátai és szerettei szívesen nézegetik a képeit, hosszú ideje bátorították, hogy nevezzen be egy fotóspályázatra. Idén úgy döntött, hogy tíz kedvelt képét elküldi az évente megrendezett Magyarország 365 fotópályázatra. Mivel a természet az egyik kedvenc témája, ilyen jellegű képeket választott össze. Aztán teltek-múltak a napok, és egyszer csak keresték a Miniszterelnöki Kabinetirodából, hogy egy ötfős szakmai zsűri az egyik képét beválasztotta azon 365 közé, amelyik a Magyarország Fotóalbuma című kiadványban szerepelhet.

– Semmilyen várakozásom, reményem nem volt, amikor beküldtem a képeket, óriási meglepetésként és megtiszteltetésként éltem meg a lehetőséget – mesélt érzéseiről az őrmester.

László méltán lehet büszke magára, hiszen harmincnyolcezer fotó közül választotta ki a zsűri az ő egyik képét is. A kiválasztott felvétel a Lillafüred és Bánkút közötti Udvar-kő barlangban készült, ahol egy ritka gombafajt kapott lencsevégre. Miután a fénykép használatával kapcsolatos engedélyeket rögzítették, májusban postai úton egy példányt is kapott a fotóalbumból, amelyet a sok-sok csodaszép kép között az ő fotója is színesít.