Kiss Bertalanné, a Hatvani Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán dolgozik bűnügyi tevékenységet ellátó szakügyintézőként. Szabadidejében textilszobrászattal foglalkozik, több kiállításon vett már részt alkotásaival, de főleg a családnak, az ismerősöknek és kollégáinak készít egyedi ajándékokat különböző alkalmakra, számolt be róla a police.hu.

Mint írják, tevékenységei közé tartozik az ügyiratok kezelése, ellenőrzése statisztikák elkészítése céljából, a kollégák szolgálataival kapcsolatos egyeztetések, valamint egyéb speciális ügykezelési feladatokat is ellát, s a Független Rendőr Szakszervezet hatvani tagszervezetét vezeti.

– Kiss Bertalanné egész nap a bűnügyeket bújja, forgatja, így tisztában van vele, milyen bűncselekmények történnek. Naponta találkozik bűnözőkkel és sértettekkel, azonban az évek során megtanulta, hogy ha kilép a kapitányság ajtaján, a munkát maga mögött hagyja. Egy kiállításon találkozott először a textilszobrászattal 2018-ban, és nagyon megtetszett neki. Akkor még nem gondolta, hogy valaha ő is hasonló alkotásokat fog készíteni – részletezték.

Mint mesélte, korábban egyáltalán nem foglalkozott kézműveskedéssel, mert úgy gondolta, nincs jó kézügyessége.

– Amikor egy kedves ismerősöm javasolta, hogy menjek el vele, és vegyünk részt egy neves textilszobrász oktatásán, szkeptikus voltam. De szinte az első alkalommal magával ragadott ez a sokrétű technika. Nagyon megtetszett, most már nagyon szeretem csinálni. Lényege, hogy egy speciális ragasztóval bevonom az anyagot, amelyet azután hő segítségével kedvemre formálhatok, díszíthetek, majd kövesíthetem. Könnyen elsajátítható, szinte mindenkiből előhozza a művészi hajlamot – mesélte a police.hu-nak az alkotó, s megjegyzete, a napi munka után, főleg téli estéken, teljesen kikapcsolja ez a tevékenység. Ilyenkor kizárja a külvilágot, és csak ezzel foglalkozik. Továbbá azt is szereti, hogy a számára fontos újrahasznosítás is nagy szerepet kap benne. Számos, a háztartásban fellelhető anyagot fel lehet használni hozzá. Egyebek között kinőtt, már nem használt ruhákat, csipkét, üres konzervdobozokat és megmaradt csomagolóanyagokat.

– Hozzám az egyszerűbb, letisztultabb színek és formák állnak közelebb. Csipkével nagyon szeretek dolgozni, az a kedvencem. Nehéz tervezni, de persze az megvan fejben, hogy mit milyen technikával és alapanyaggal szeretnék készíteni. Azt, hogy milyen lesz a végeredmény, szinte mindig alkotás közben találom ki. Próbálgatom az anyagokat rajta, több variációban is elrendezem, mielőtt elkezdeném formázni, szárítani. Csináltam már babát is, annak először a vázát kell elkészíteni, amit drótból formálok, és ebbe dolgozom bele az arcot gipszformából. Ezután aprólékosan, fokozatosan felépítem a törzset, és akkor formálom az öltözetét, amikor már látom a baba teljes, emberi formáját – mondta Kiss Bertalanné.

Műveit számos helyen megtekinthették már az érdeklődők. Hatvanban, Gyöngyösön, legutóbb pedig az Országos Rendőr-főkapitányság kiállításán vett részt több alkotással, azonban inkább ismerősöknek készít ajándékot egy-egy alkalomra.