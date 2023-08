A heol.hu rendszeres olvasói már megszokhatták, hogy hetente vendége podcaststúdiónknak Soltész Bálint, vármegyei rendőrségi sajtószóvivő. Nyári szabadsága után az augusztusi kánikulában arról beszélgettünk, mennyire megnehezíti a koncentrációt, s így az autóbalesetek elkerülését is a tomboló hőség. Rendőr vendégünktől megtudtud azt is, az elmúlt napokban több autófeltöréssel is volt dolguk. A károsultak vesztére, volt is mit elvinnie a bűnös úton járóknak a gépjárművekből.

Hallgassa meg teljes adásunkat:

