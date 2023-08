– Tisztelt Elnök Úr! Több mint két esztendeje nevezték ki az Egri Törvényszék élére. Az Egri Járásbíróság korábbi elnökeként jócskán szerzett tapasztalatokat igazságszolgáltatási szerv vezetői teendőiről. Mennyiben más kihívás a kétségkívül nagyobb szervezeti egységet, a vármegye járásbíróságait is magában foglaló törvényszék irányítása?

– Az Egri Járásbíróságot 2015-től vezettem. Teljesen más igazgatási feladatok adódtak a törvényszék munkájának irányításában. Az első eltérés az volt, hogy itt sokkal szélesebb körű személy- és vagyongazdálkodási kérdésekkel találkoztam, mint a beruházások körében a felújítások meghatározása, a törvényszék képviselete egyes eljárásokban és országos értekezleteken, döntések meghozatala a bírák előmeneteléről, megbízatásáról. A korábbinál jóval kevésbé tudok a napi ítélkezési munkában részt venni.

Bombariadó és görgős polcrendszer

– Melyek voltak az első intézkedései törvényszéki elnökként?

– Rögtön a megbízatásomat követően bombariadót kellett levezényelnem a törvényszék épületében. Ez is mutatta, mennyire eltérő a törvényszéki elnök teendője. Beletartozik a kapcsolattartás a katasztrófavédelmi, a rendőri vezetőkkel, a helyhatóságokkal, s kezelni kellett tudni az ilyesfajta helyzeteket. Más szempontból az első teendők között a legfontosabb vagyongazdálkodási feladat a Dobó laktanya kezelési jogának visszaadása volt az államnak. A Törvényház felújítása idejére a törvényszék a vármegyei főügyészséggel együtt, a laktanya ingatlanaiban végezte a munkáját. Amikor visszaköltöztünk, még ott maradtak bizonyos irataink, tárgyi eszközeink. Bár voltak tervek arra, hogy a laktanya fejlesztését igazságügyi épületegyüttes keretében lehet megvalósítani, de erre költségvetési támogatást nem találtunk. Így a Törvényházon belül kellett megoldani épületfejlesztéssel a tárolókapacitásaink bővítését, ami az Egri Járásbíróságot is érintette. Például a görgős raktári polcrendszer jóval nagyobb lehetőséget teremt. Az iratok, dokumentumok mennyiségének növekedése ezt szükségessé is tette. Ennek a folyamatnak jelenleg már a végénél tartunk.

– Személyi kérdésekben milyen kérdéseket kellett megoldania a törvényszéki elnöki tisztségbe kerülve?

– Az elsők sorába tartozott dr. Egri Zoltán elnök úr elhalálozását követően a Hevesi Járásbíróság új vezetőjének a kinevezése. Továbbá, mivel járásbírósági vezetőként kerültem ide, javítani szerettem volna a járásbíróság és a törvényszék közötti kapcsolatot, rugalmasabbá téve ezeket a rendszereket. A régi gondolkodás szerint a járásbírósági bíró ne egyeztessen a törvényszékivel, hiszen utóbbi felülbírálhatja a döntését. Konkrét ügyekben erre nem is kerül sor. De általánosságban rendkívül sokat javíthat az ítélet időszerűségén, szakmai szintjén, ha észleli a törvényszék bírája, hogy milyen problémái vannak a járásbírósági kollégának. Fontos a rugalmasság például abban is, hogy ha az Egri Járásbíróságnak tárgyalóteremre van szüksége, akkor a törvényszéken is megtartható a tárgyalás, és fordítva. Ezen túl legfőbb kihívásnak akkor – akárcsak az országban – a Covid-járvány bizonyult. Mivel vármegyénk bíróságain tömeges megbetegedés szerencsére nem történt, így sikerült megfelelően kezelni ezt.

Hatékonyan dolgozzanak csapatmunkában

– A törvényszék vezetőinek kiválasztása milyen szempontok szerint történt?

– A kiválasztás részben az én közreműködésemmel megy végbe, de bírói vezetőknél minden esetben pályázati eljárás keretében. Az igazságügyi alkalmazottakat ilyen szempontból el kell különíteni, így például az informatikai osztály, a gazdasági hivatal vezetőjének kinevezésénél lényeges az, hogy szakmai szempontból mennyire képes irányítani a szervezetet, milyen az elfogadottsága a kollégái körében, hasonlóképpen az is, kellőképpen képes-e együttműködni velük, tud-e a közösségen belül hatékonyan kommunikálni. Ez a döntés a törvényszék elnökének a kinevezési jogkörébe tartozik. Arra törekedtem, hogy a meglévők mellé olyan vezetőket nevezzek ki, akik csapatmunkában tudnak igazán hatékonyan dolgozni. A járásbírósági elnököket pályázat útján nevezi ki a törvényszék elnöke. A járásbíróságok bírói karának van ebben a kérdéskörben véleménynyilvánító szavazati joga. A törvényszék elnökét, elnökhelyettesét, a kollégiumok vezetőit – az eddig említett megoldásoktól eltérően – az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke nevezi ki. Az összbírói értekezleten túl a kollégiumok testületének, az adott ügyszakba beosztott bírák voksainak van még ezen a téren jelentősége. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kinevezett vezetőink közül nem fordult elő, hogy valaki úgy került volna a pozíciójába, hogy ne szerezte volna meg a támogatást az adott testületen belül.

– Az idei áprilisban megtartott összbírói értekezleten dr. Csillám Katalin, az OBH elnökhelyettese az Egri Törvényszék előző esztendei tevékenységének elemzésében szinte csak pozitívumokat emelt ki. Ön hogyan értékeli Heves vármegye bíróságainak a munkáját a kinevezése óta eltelt időszakban?

– A törvényszékre és a járásbíróságokra 2022-ben érkezett összes ügyek száma hozzávetőleg 30 ezer volt. Ez jelenti valamennyi első- és másodfokú peres és nem peres ügyet. Közülük külön érdekes a peres eljárások száma, hiszen azok húzódhatnak el leginkább. Azok tárgyalásain ugyanis a felek személyes részvétele szükséges, s felmerülhetnek olyan kérdések, amelyek adott esetben nyújthatják a procedúrát. Például megtörténik, hogy külföldre kell kézbesíteni valamilyen iratot. A 2018-as évtől egyébként a peres ügyek száma csökken. A fő oka ennek az eljárási szabályok változása. Az újonnan hatályba lépett Polgári perrendtartás például bonyolultabbá tette ezeket a procedúrákat a korábbiakhoz képest, s talán a notórius pereskedők számára megnehezítik az eljárások elindítását. Az is igaz továbbá, hogy sokan inkább a bíróságon kívüli utat próbálják megkeresni. Hatással volt emellett a csökkenésre a Covid-járvány is. A számokból az látható ugyanakkor, hogy tavaly volt az első olyan év, amikor ismét nőtt a peres ügyek száma, mégpedig közel 2 százalékkal, s csaknem hatezer-ötszáz érkezett a vármegye járásbíróságaira, s a törvényszékre. A növekedés főképp büntető- és szabálysértési peres ügyekben volt jellemző.

A perek zöme egy éven belül ér véget

– Hivatalba lépésekor az eljárások, ügyek intézésében az időszerűség javítását tűzte ki nagyon fontos célul. Mennyiben sikerült ezt teljesíteni az egyes ügyszakokban?

– Úgy gondolom, a bíróság társadalmi elfogadottságához, amellett persze, hogy meggyőző erejű döntések szülessenek, s azok közérthetően, egyértelműen adják indokát a bíró határozatának, nagyon lényeges az is, hogy ne húzódjanak hosszú ideig az eljárások. Vannak persze, ezen a téren bíróságon kívül álló okok, mint például más hatósági eljárás lefolytatása, amelynek idejére kötelező felfüggeszteni a bíróságon az adott ügyet. Megtörténik jó néhányszor az is, hogy ha nagyon sok peres fél szerepel egy meghatározott eljárásban, s közülük az egyik meghal, akkor bizony meg kell várni, amíg a jogutódját más hatóságok megtalálják. De vannak olyan körülmények, amelyekre a bírónak igenis meghatározó ráhatása van, s ilyenkor el kell érni akár képzéssel, akár egyéb jellegű figyelemfelhívással, akár pedig rendszeres statisztikai ellenőrzéssel, hogy a megfelelő eljárási eszközöket alkalmazza az időszerűség biztosítása érdekében.

– Említene mutatókat is az elmúlt időszakból?

– Tudni kell, hogy a két éven túli ügyek száma már régóta a bírósági statisztikai adatok fókuszpontja. Ez azt jelenti, hogy ennyi időn belül kellene lehetőség szerint elbírálni egy átlagosnak tekinthető ügyet. Már csak azért is, mert a jogkereső állampolgár is azt várja, hogy amikor elindult az általa kezdeményezett bírósági ügye, ahhoz képest fejeződjön be, észszerű határidőn belül. Az elmúlt esztendőben harmadával csökkent az elhúzódó ügyek mennyisége Heves vármegyében. Az adatok arról tanúskodnak, hogy a peres eljárások közel 88 százaléka egy éven belül ér véget. Vármegyénk az országos rangsor első harmadában teljesít. Magunkhoz képest kell elsősorban javulnunk, valójában a hivatalba lépésemkor ezt is tűztem ki célul. Íme néhány fontos statisztikai mutató: még 2020 október végén a járásbíróságainkon együttvéve 122 olyan ügy volt, amely a kétéves pertartamot meghaladta. A törvényszéken nyolcvan, amiben benne voltak a felszámolási nem peres eljárások is, amelyeket együtt szoktunk kezelni a peres procedúrákkal. A legfrissebb adatsorom idén június 30-ai: ekkor összesen 76 ilyen ügy szerepelt a nyilvántartásban, a járásbíróságokon a korábbi 122 helyett negyvenkilenc, a törvényszéken nyolcvannal szemben huszonhét. Az összesített 202 helyett 76 ügy. Ez jó aránynak tekinthető, de azért nem szabad hátradőlni a székünkön. Mindez ugyanis törvényi kötelességünk is!

Két és fél tonna bírósági iratanyag

– Kérhetünk különleges példákat?

– Példaként említhetem meg, hogy a kiskorú gyermekeket érintő eljárásokban a korábbi harminc helyett csupán tizenöt napos ügyintézési határidőt határozott meg a jogalkotó. Hozzá kell tennem, hogy különösen nehéz továbbá az úgynevezett megaügyeket kezelni, már csak azért is, mert ezek hihetetlenül nehéz adminisztratív s jogi feladatokkal járnak együtt. Az Egri Törvényszéken három ilyen ügy volt az elmúlt időszakban, s közülük kettő már befejeződött. A még folyamatban lévő procedúrának kilencvenöt(!) vádlottja van, míg az egyik első fokon lezárultnak százharminchárom(!) volt. Gazdasági bűncselekményekkel összefüggő, rendkívül bonyolult megítélésű ügyekről volt, illetve van szó, amelyek szakértők bevonását is igényelték. A legelőször véget ért eljárásban például a teljes bírósági iratanyag össztömege két és fél tonna! Annyi, mint egy köbméter nyers beton súlya! Egy átlagembernek már az is gondot okozhat, hogy végigolvassa a dokumentumokat. Ám a kollégának nemcsak elolvasnia kell, hanem szintetizálnia, reagálni a vád és a védelem érveire, mérlegelnie, indokolnia kell az ítéletet, amely kétezer oldalt is meghaladó terjedelmű lesz.

(Folytatjuk)