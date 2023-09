A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Forgalom-ellenőrző Alosztálya, az Egri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, Heves Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési Osztálya közös ellenőrzést tartottak, szeptember 27-én, Egerben. Elsősorban az engedély nélkül átalakított járművek kiszűrése valamint a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése céljából - adta hírül a rendőrség a hivatalos honlapján.

Ilyen az, amikor nem megfelelő a műszaki állapot

Forrás: Police.hu

Mint írják, a közös szolgálat öt órája alatt összesen 60 járművet és annak vezetőit ellenőrizték az egyenruhások. Négy esetben szabtak ki helyszíni bírságot, lejárt műszaki vizsga, vagy nem megfelelő műszaki állapot miatt. Azonban egy olyan járművel szemben is intézkedtek a szakemberek, amelynél engedély nélküli átalakítás történt. A személyautót azonnali műszaki vizsgára rendelték be. Továbbá két, a biztonsági övet nem használóval szemben is intézkedtek a rendőrök.

A rendőrség nem tolerálja a járműveken a különféle átalakításokat

Forrás: Police.hu

Kiemelték, hasonló ellenőrzésekre a közeljövőben is számíthatnak a közlekedők.