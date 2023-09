– Pusoma Dénes esetében is az történt, hogy beültettek mellé egy zárkatársat, aki rábeszélte, hogy tegyen egy írásbeli vallomást, s akkor majd őt szabadon engedik, majd utána visszavonja... Az ügyek jelentős részében – én is azt állítom – a bírók jól döntenek. Az igazság "meggyilkolása" szerencsére nagyon kevés ügyben történik. Ha pedig valaki nyitott a világra, akkor láthatja, hogy például Amerikában is előfordul, nem is egy olyan eset, amiben 30 év múlva derül ki egy DNS vizsgálat kapcsán, hogy nem is az igazi tettes ül a börtönben, hanem egy ártatlan ember – sorolta az egykori védőügyvéd.

Így tudósítottunk 1970. májusában a Legfelsőbb Bíróság tárgyalásáról Tegnap reggel kilenc órakor kezdte tárgyalni a Legfelsőbb Bíróság a karácsondi kettős gyilkosság vádlottainak bűnperét. A zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben ismét bírák előtt állt Ebneth Simon és Hollósi Györgyné, akik 1968. október 12-én szörnyű bűncselekményt követtek el. Mint ismeretes, Ebneth Simon — Hollósiné segédkezésével — karácsondi otthonában megölte Prezenszki Sándornét, és 12 esztendős fiát, ifjú Prezenszki Sándort. A vádlottal: saját bevallásuk szerint nagyobb összegű pénzt remélve keresték fel Prezenszkiéket. A lakás felkutatása után azonban csak ezernégyszáz forintot találtak és vittek el. A Heves megyei Bíróság Ebneth Simon elsőrendű vádlottat nyereségvágyból több emberen elkövetett gyilkosság vádjával halálra, Hollósinét pedig mint szándékos elősegítőt tízévi börtönbüntetésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság tárgyalásán részletesen ismertették az ügyiratokat. Felolvasták Ebneth és Hollósiné vallomásait, amelyből kitűnik, hogy a két elvetemült ember, akik a gyilkosságot megelőzően könnyelmű, italozó életmódot folytattak, egymást vádolják a szörnyű bűncselekmény elkövetésével. Hollósiné sokáig tagadta, hogy része volna a gyilkosságban, sőt az elsőfokú tárgyaláson védője a felmentését kérte. Ebneth viszont ismételten azt állította, hogy Hollósiné vetette fel először a gyilkosság gondolatát, ő választotta ki az áldozatokat, ő tudakolta meg a gyilkosságra alkalmas időpontot, sőt ő gyilkolta meg ifjú Prezenszki Sándort is.

