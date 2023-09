Kiemelték, ez a halálos baleset ugyanis, – a felvételek alapján – odafigyeléssel elkerülhető lett volna.

– Azért, hogy felhívjuk a figyelmet és így később esetleg megmentsük mások életét, arra sarkalt bennünket, hogy tiszteletben tartva az elhunyt emlékét és a család gyászát, de tájékoztassuk a közvéleményt. A baleset előtti pillanatokat megmutatjuk, de a balesetet magát már nem. Ott, kegyeleti okokból, megállítjuk a videót. A felvételen látszik, hogy esik az eső, a forgalom erős, sokan nem tartják a követési távolságot. Van, aki automata világítással közlekedik, így ilyenkor hátrafelé csak a féklámpa fénye világít - írták a posztban.

Hozzátették, a videó tanulsága szerint többen is egyszerűen nem az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekednek. Úgy váltanak sávot, hogy nem várják meg, míg ezt biztonságosan meg tudják tenni – ezzel váratlan fékezésre kényszerítenek másokat. Emiatt és a kis követési távolság, valamint a nagyobb sebesség miatt úgynevezett fantomdugó alakul ki, miután többen fékezni kényszerülnek. Valós ok nélkül, de megáll a sor. Az álló kocsisort néhányan ki tudják kerülni - az utolsó pillanatban. Már itt is több balesetveszélyes helyzet alakul ki, míg végül valaki belemegy az egyik álló autóba. Koccannak. Az így kialakult forgalmi helyzetbe érkezik egy terepjáró, amely végül nem tud megállni és négy másik autót összetör, de ezt már nem mutatják meg.

Tanulság:

• egy pillanat alatt kész a baj,

• mindig az út és látási viszonyoknak megfelelően vezessünk,

• tartsuk be a követési távolságot,

• ha nedves, vizes az út, legyünk még elővigyázatosabbak,

• automata fényszóró helyett, kapcsoljunk rendes világítást! - kérték a közlekedőktől.