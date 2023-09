– Október 1-től Heves vármegyében is az új, egységes rendszerben biztosítjuk az ügyeleti alapellátást a betegek számára. Az új ügyelet központi telefonszáma felnőttek és gyermekek esetében is 1830, melynek hívásával a beteg szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldünk, bármely településen is tartózkodjon az ellátásra szoruló – tájékoztatta portálunkat Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője.

A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap 16 és 08 óra között, szombat-vasárnap, ünnepnapon egész nap hívható. Az új ügyeleti rendszer felépítésének és működésének az egyes csatlakozó vármegyékre vonatkozó részletei már elérhetőek.

– Augusztus 28-án ünnepélyes eseményen vette át az Országos Mentőszolgálat azt a 170 Suzuki Vitara és S-CROSS típusú gépjárművet, amelyeket a jövőben az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszerben használnak. Heves vármegyében az átadott autókból 4 darab (plusz 1 tartalék jármű) áll szolgálatba – tudatta portálunkkal Győrfi Pál.

Mint arról korábban beszámoltunk, a káli mentőállomás felújítása a napokban fejeződött be. Morvai János, Kál polgármesterének szavai szerint nem csak az ő településüknek, hanem a többi Tarna-menti településnek is nagyon fontos volt ez. Az október 1-től bevezetésre kerülő új ügyeleti rendszerről szólva Ignácz Balázs akkor úgy fogalmazott: Magyarország több vármegyéjében ez a rendszer már működik, és jól működik. Vármegyénkben is az a feladat, közösen az Országos Mentőszolgálattal és az érintett háziorvosokkal, hogy ezt az új rendszert hatékonyan és jól lehessen működtetni.