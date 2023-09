A tettesek nemcsak az italokat dézsmálták meg, hanem megannyi értékes holmit – például egy hifi-dobozt – össze is törtek.

– Azonnal hívtam a rendőrséget, s a hatvani járőrök negyedóra múlva meg is érkeztek – mesélte portálunknak maga a károsult, Jánosi László. Egy óra múlva pedig már el is fogták a gyanúsítottakat.

Mint kiderült, a feltételezett tettesek még nem töltötték be a 18. életévüket, s egy közeli lakásotthonban élnek. Jánosi László szerint elfogásukat követően még nem nagyon voltak „képben”, mivel az alkohol és talán más szer is addigra megtették a hatásukat, legalábbis erre utaltak zavaros, helyenként összefüggéstelen mondataik. Az azonban a kamerafelvételekből hamar kiderült, hogy nem is egyszer, hanem rövid időn belül háromszor látogatták meg a vendéglátó egységet. Egyikük az „akció” közben még a papucsát is „ottfelejtette”.

– Első becslésre mintegy 400 ezer forint kárt okoztak – mondta az étterem tulajdonosa. – Nem is annyira az italt sajnálom, bár az is számottevő értékű, hanem az indokolatlan rongálással okozott kárt. Még az egyik szállítójárművünk slusszkulcsát is ellopták, ami azóta sem került elő…

Jánosi László, amellett hogy joggal bosszankodik, elismerését fejezte ki a rendőröknek a gyors és eredményes intézkedésért. Arra azonban, hogy megtérüljön a vesztesége, alighanem még várnia kell egy ideig – vélekedett.