Mint írtuk, Esztergom külterületén robbantás történt szerdán este, amelyben a Terrorelhárítási Központ (TEK) egyik munkatársa életét vesztette, és többen megsérültek. Egy helybeli agresszív és a rendőrök által már körözött férfi délutántól fogva fenyegetőzött és kiabált, így kihívták hozzá a rendőröket, nem sokkal később pedig a Terrorelhárítás emberei is a helyszínre siettek. Ekkor még senki nem sejtette, hogy J. László már előre csapdát készített: fellocsolta benzinnel a házat, ahova gázpalackokat is bekészített. A kemma.hu értesülései szerint a robbantó is meghalt a detonációban.

Heves vármegyében is fenyegették már a rendőröket

Közúti ellenőrzésnek indult az intézkedés tavaly októberben Tarnazsadányban, a Dózsa György úton, ám egy 20 éves helyi férfi, ifj. N. István úgy döntött, nem áll meg a rendőri jelzésre. Továbbhajtott, és bemenekült egy közeli családi házba. Az intézkedő főtörzszászlós gyalog utána szaladt, a ház előtt a fiatalember apja állta útját, de nem tudta megakadályozni az intézkedés folytatását. Az ifjabbik férfi a házból menekülés közben ellökte a zsarut, aki járőrtársával együtt testi kényszert alkalmazott vele szemben, és megbilincselték. A történet ezzel véget is ért volna, de a helyszínen megjelent 30-40 feldühödött környékbeli, akik szidalmazták az intézkedő zsarukat, sőt megöléssel fenyegették őket. Ennek ellenére sikeresen előállították ifj. N. Istvánt. A hivatalos személy elleni erőszak miatt az illetékes ügyészség jár el.