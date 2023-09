A katasztrófavédelem honlapján az eseménnyel kapcsolatban olvasható, fő céljuk volt, hogy bemutassák az erdei élővilágot, erdészeti gépeiket és az erdészek feladatait. A rendezvényen a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság is megjelent, szakembereink az erdőtüzek megelőzésére hívták fel a gyermekek és fiatalok figyelmét. Játékos formában, a témához kapcsolódó kifestőkkel, logikai fejtörőkkel és tűzvédelmi totókkal foglalkoztatták az óvodásokat és iskolásokat, akik lelkesen válaszoltak a kérdésekre, saját ötletekkel is előálltak a megelőzés témájában. A helyszínen az egri hivatásos tűzoltók is jelen voltak, akik a szakmai felszereléseket és a tűzoltó gépjárművet mutatták be az érdeklődőknek, illetve elmondták, hogyan lehet valakiből tűzoltó, hogy hivatásosként is védje az erdőket és a bennük élő élőlényeket.