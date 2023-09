– El kellett hagynunk az otthonunkat! Jó munkám volt, azt is fel kellett adnom. A 13 évem fiam retteg, remeg, nem alszik éjszakánként. Én tényleg nagyon sajnálom azt a fiút, de a családjának most gyászolni kellene. Én azt tenném. Nagyon szeretem az apám, de most mérges vagyok rá, amiért ezt tette az életünkkel! Nem tudom mikor lesz ennek vége, lehet sosem!” A család most már a saját költségén vállalja a hazugságvizsgálatot, már időpontjuk is van. Bizonyítani szeretnék, hogy az igazat vallják a történtekről. „Remélem, hogy ettől vége lesz az alaptalan vádaskodásnak, és mindenki elhiszi, hogy tényleg az édesapám szúrt – mondja Bernadett.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)