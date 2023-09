Hatalmas lódarazsak fészkelték be magukat a maklári óvoda frissen elkészült szigetelése alá – számolt be róla az Agria Tv. Portálunk megkereste Varró Attila, darázsvadászt, aki elmondta az új tornaterem falába fészkelt be egy lódarázscsalád.

– Ahogy arról hallhattunk, idén már több ember halt meg lódarázscsípés miatt. Az óvodásokra nagyobb veszélyt jelentenek, hiszen eleve nagyobbak, ahogy a fullánkjuk, s a benne lévő méreganyag. A polgármester hívott bennünket, soron kívül érkeztünk. Nagynyomású darázsirtó porzógéppel kezdtük meg az irtást, meg is lett a fészek. A következő naptól ismét használható lesz az épület – részletezte.

Hanuszik Csaba polgármester kifejtette, ő kapott jelzést a dolgozóktól, majd maga is megnézte, s látta, hogy lódarazsak vannak az óvodánál.

– Azonnal hívtam a szakembereket, hiszen a gyerekek és a dolgozók biztonsága a legfőbb – tette hozzá.