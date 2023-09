Megkértük arra is a szakembereket, adjanak tanácsot csípés esetére. Általánosságban méh-, illetve darázscsípés (lódarázs is) esetén elmondható, a rovarcsípés során méreganyag kerül a szervezetbe, ami szinte minden esetben kisebb-nagyobb helyi reakciót, akut gyulladást vált ki.

– A csípés helyén kialakuló fájdalmas, vörös duzzanat jelenhet meg, ami egy helyi reakció, és leggyakrabban teljesen veszélytelen. Fontos tudni ugyanakkor, hogyha a rovarcsípést követően testszerte viszkető kiütések, légzési-, nyelési nehezítettség, rekedtség, hányás-hasmenés jelentkezik, akkor azonnal mentőt kell hívni, mert ezek allergiás reakcióra utalhatnak. A legsúlyosabb következmény az egész szervezetet érintő allergiás reakció, az úgynevezett anafilaxia, amely életveszélyes szövődmény, és akár a beteg halálához is vezethet rövid időn belül. Súlyos allergiás reakció azonnali sürgősségi ellátást igényel. Amennyiben valaki ismerten allergiás a méh-, illetve a darázscsípésre, és rendelkezésre áll életmentő adrenalin injekció (EpiPen), akkor azt azonnal alkalmazni kell, és mihamarabb mentőt kell hívni – részletezte.

