Több sajtóorgánumban azt olvashattuk, hogy a Mátrában hangos motorokat az utóbbi időben többször ellenőrzik a rendőrök, esetleg büntetik. Ezzel kapcsolatban kértünk tájékoztatást a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól, milyen sűrűséggel ellenőriznek a rendőrök a Mátrában motorosokat, van-e most valamiféle akció, van-e decibelmérés?

Szabó Boglárka, vármegyei sajtóreferens azt közölte, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság (Heves VRMK) a motorkerékpárosokat érintő balesetek megnövekedett száma miatt minden évben – különös tekintettel az áprilistól szeptemberig tartó időszakra – kiemelt ellenőrzéseket tart a 24. számú főút hegyvidéki szakaszain. Ezekre jellemzően a hétvégi időszakban kerül sor, végrehajtásukhoz rendszerint sebességmérő eszközt és drónt is igénybe vesznek a kollégák.

– A célzott, motorkerékpárosok közlekedésére irányuló közúti ellenőrzésekbe visszatérően bevonják a Heves Vármegyei Kormányhivatal közlekedési hatóságának szakembereit, akik a zajkibocsátás mérésére alkalmas műszerekkel rendelkeznek, és jogsértés esetén lefolytatják a szükséges eljárást – tette hozzá.

Mint írta, a rendőrség a 24. számú főút forgalmi és baleseti helyzetét folyamatosan értékeli és elemzi. A baleseti veszélyeztetettség miatt a nyári időszakban minden hétvégi napon célzott közúti ellenőrzéseket tartanak, kiemelten a baleseteket előidéző jogsértésekre fókuszálva.

– A 24. számú főút legveszélyesebb szakaszain kezdeményezésünkre 40 és 60 kilométer/óra sebességkorlátozásokat vezettek be – emelte ki.

Nagy hangsúlyt helyez a rendőrség a prevencióra is. Mátraházán egy a motorosok által sűrűn látogatott parkolóban LED falon keresztül balesetmegelőzési témájú filmeket vetítenek, valamint a rendőrség hivatalos, a és Heves VMRFK prevenciós Facebook és Tik Tok felületén is rendszeresen oszt meg a motoros közlekedéssel kapcsolatban megelőzési videókat.

– Általánosságban elmondható, hogy a rendőrség saját eszközeivel is végez zajszintmérést közúti ellenőrzéskor. Jogsértés gyanúja esetén a jármű ismételt műszaki vizsgára berendelésére intézkedik. A közlekedési hatósággal közösen végrehajtott ellenőrzés során mobil mérőállomás igénybevételével történik a járművek kiszűrése – tette hozzá.

Közismert, a motorosok közkedvelt útvonala a Mátra és Bükk szakaszai. Amint elkezd melegedni az idő, a motorosok is el kezdenek visszatérni a közutakra. Ezért tavasztól egészen ősz végéig ajánlott fokozott figyelemmel járni a hegyi utakat, nem csak az autósoknak, hanem a motorosoknak is. Egyedül a Mátrában több motorbaleset történik, mint az országos átlag, valamint több esetben felelősek a motorosok a baleset okát tekintve.