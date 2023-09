A Füzesabonyi Járási Ügyészség egy idősebb nő és annak 43 éves lánya ellen emelt vádat a történtek miatt - közölte portálunkkal dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész, aki részletezte is az esetet.

A vádirat szerint a sértett és az I. rendű vádlott hosszú éveken át tartó házassága már régebb óta megromlott, ami kihatással volt a közös vállalkozásuk működésére is. A boltot a férj üzemeltette, így hozzá kerültek a napi bevételek.

2021 májusában egy este a feleség mint a vállalkozás beltagja a közös lakásuk konyhájában napi elszámolást kért a férjétől, de ő ezt elhárította, mondván, hogy ráér az másnap is. Az asszony azonban nem tűrt halasztást, felszólította párját, hogy azonnal adja át neki a bevételeket, különben bántalmazni fogja. Mivel a sértett még így is ellenállt, az anya a szomszédból áthívta a lányát, majd készpénz után kutatva ketten együtt elkezdték felforgatni a lakást. Ennek során mindketten folyamatosan ordítottak a megrökönyödött idős emberrel, akit a felesége nem csak szóban fenyegetett, hanem többszörösen, testszerte ütlegelt is. Az apa kálváriája hajnalban ért véget, amikor a lánya a hálószoba éjjeliszekrényének fiókjában talált 2 millió 300 ezer forintot, amelyet magához vett, miközben odaszólt az anyjának, hogy abbahagyhatja a verést, mert meglett a pénz. Ennek egy része ugyan nem a cég bevétele, hanem a sértett megtakarított magánvagyona volt, ám ezt nem tudta a feleség, aki eltette a teljes összeget - fogalmazott a sajtószóvivő ügyész.

Hozzátette, a járási ügyészség a cselekmény kapcsán önbíráskodás bűntettével vádolja a két nőt. Az anyával szemben emellett – a sértett magánindítványa alapján – könnyű testi sértés vétsége és egy napokkal később elkövetett magánlaksértés vétsége miatt is vádemelésre került sor. A vádiratban az ügyészség arra tett mértékes indítványt, hogy beismerés esetén a bíróság az idősebb elkövetővel szemben két év, három évre felfüggesztett börtönt, a lányával szemben pedig 400 ezer forint pénzbüntetést szabjon ki.

