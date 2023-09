A hétvégén az egri HQ4 Fitness & Powerlifting Team SE színeiben három versenyző tette próbára erejét a Bécsben rendezett WUAP Világbajnokságon. Az erőemelő bajnokságon a csapat versenyzői két versenyszámban: fekvenyomásban és felhúzásban tették próbára teljesítőképességüket – tájékoztatta portálunkat Nagy Csaba vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő.

A közleményből megtudhattuk, hogy mérlegük három érem – egy arany és kettő ezüst -és egy negyedik hely volt. A csapat egyik érmét Barkó Péter tűzoltó zászlós szerezte meg, fekvenyomásban, a 82,5 kilósok súlycsoportjában 147,5 kilós teljesítménnyel szerzett ezüstérmet a 40 és 49 évesek közötti korcsoportban. Az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjére konditermi edzése közben, tavaly figyelt fel Bocz Tamás, a csapat tapasztalt vezetője. A zászlóst akkor Tamás felkére, hogy csatlakozzon az erőemelő csapathoz, majd mindenben segítette, profi tanácsokkal látta el.

A kitartó munka eredményeként 2022 nyarán már egy Európa-bajnoki címet is bezsebelt Péter, természetesen fekvenyomásban, mely a kedvenc száma. Elmondta, hogy idén is folytatták a kemény felkészülést, az edzések intenzitása nem csökkent, így a napokban megrendezett bajnokságon most egy világbajnoki ezüstéremmel a nyakában állt fel a dobogóra. A csapat a regenerálódást követően megkezdi a felkészülést az idei újabb világbajnokságra, győzni akarásból, motivációból és erőből az eredményeik alapján nem szenvednek hiányt.