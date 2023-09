– A bizonyítékok tükrében azonban szinte minden vonatkozásban megdőlt a vádlott vallomása – jelentette ki az ítélet indoklásában a tanácsvezető bíró.

Mint kiderült a pápai bázison csak 2018. július 1-től voltak meg visszamenőlegesen az adatok. Ugyanakkor a panzió – amelyben a vádlott Pápán lakott – tulajdonosa azt vallotta, hogy K. Gergő 2016. január 16-án foglalt szállást nála telefonon, s januárban is foglalta el azt. Azt pedig, hogy nem is tudott a terhelt R. haláláról több tanú is cáfolta. Például az áldozat fiának az apja után való érdeklődésére azt mondta ifj. R. Tibornak, hogy ne is foglalkozzon azzal, hol van, "ahol most van úgysem fogják keresni, megtalálni". Egy másik embernek pedig így reagált: "Arra befizetek, hogy valaki megtalálja azt az embert... annyira beteg, hogy nem fog kijönni a börtönből."