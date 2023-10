A magyar KRESZ pontosan meghatározza a feltételeket a gyermekbiztonsági rendszerek használatához. A jogszabályi fogalmazás mellőzésével, gyakorlatilag 3 évnél fiatalabb gyermek csak olyan személyautóban szállítható, amelynek a gyári kialakítása lehetővé teszi a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazását – szükséges a gyermekülés használata. Tehát például egy biztonsági övvel nem rendelkező veterán autóban nem szállítható 3 évnél fiatalabb kisgyerek.

A kor mellett a másik kitétel a magasság. Elhagyható a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazása, tehát gyermekülés, vagy ülésmagasító nélkül utazhatnak a 3 évnél idősebb, és 135 centiméternél magasabb gyerekek, de csak a hátsó ülésen és csak bekapcsolt biztonsági övvel. Az első ülésre akkor ülhetnek át a gyerekek, ha elérték a 150 centiméteres testmagasságot. A testmagasság azért fontos, mert az autók passzív biztonsági rendszerei az adott magasságok alatt nem hatékonyak, sőt sérülést is okozhatnak. A túl alacsony ember kicsúszhat például a biztonsági öv alól, illetve az öv felső szára, nem a vállnál, hanem a nyaknál fut, ami szintén veszélyes. Az ülések kicsúszásgátló párnázata sem funkcionál megfelelően, a légzsákok sem az alacsony utasnak megfelelő felületeket véd.

A gyerekek biztonságos utaztatásához tehát nagyon fontos a jó minőségű, a kornak, testmagasságnak és az autóhoz is megfelelő gyermekülés. A gyereküléseket a gyártók öt kategóriába sorolják. A tapasztalatok szerint egy személyautó legbiztonságosabb ülése a jobb hátsó ülés. Így elsődlegesen ide érdemes berakni a gyereküléseket. Már csak azért is, mert ez a járda felőli oldal, itt a legbiztonságosabb a be- és a kiszállás, így a legkényelmesebb a biztonsági öv be- és kicsatolása. A kisebb gyermekek menetiránynak háttal – kikapcsolt utasoldali első légzsák mellett – az első utasülésen elhelyezett gyerekülésben is utazhatnak.