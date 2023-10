Súlyos testi sértés bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat a Gyöngyösi Járási Ügyészség egy középkorú férfi ellen, aki a gyöngyösi vasútállomáson egy embernek nyolc napon túl, míg egy másiknak ugyanakkor nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozott - közölte portálunkkal dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész.

Jogszabály:

Súlyosnak minősül a büntetőjogban az a sérülés, amely nyolc napon túl gyógyul. A súlyos sérülés okozása hivatalból üldözendő bűncselekmény, a nyomozás megindításához ilyen esetben – a könnyű testi sértéssel ellentétben – nincs szükség a sértett magánindítványára.

A vádirat szerint a büntetett előéletű terhelt idén, május 9-én délelőtt a MÁV állomáson tartózkodott, amikor a későbbi sértettek is odaérkeztek, karbantartási munkálatok elvégzése céljából. A két – formaruhát viselő – alkalmazott felmérte a feladatokat, miközben vidáman beszélgettek, sőt nevetgéltek is. A vádlott tévesen azt gondolta, hogy rajta élcelődnek, és ezt számon kérte, de a dolgozók elküldték, mondván, hogy egész máson nevetnek. A férfi eltávozott, ám kis idő múlva egy farúddal a kezében jelent meg annál a teherautónál, amelynek platójáról a sértettek éppen pakoltak, és az egyik munkást szó nélkül úgy fejbe vágta, hogy még a rúdból is letört egy darab. A megtámadottnak eltörött az arccsontja, mely sérülés ténylegesen mintegy harminc nap alatt gyógyult.

A másik dolgozónak rövid küzdelem árán végül sikerült a földre tepernie a vádlottat, de közben maga is kisebb sebesüléseket szenvedett. Ezek miatt a nyomozás során magánindítvánnyal élt - fogalmazott dr. Konkoly Thege László.

A járási ügyészség a vádiratában arra tett mértékes indítványt, hogy a bíróság – beismerése esetén – egy év négy hónap börtönt, valamint két év közügyektől eltiltás mellékbüntetést szabjon ki a köznyugalmat is megzavaró erőszakoskodóval szemben - tette hozzá a sajtószóvivő ügyész.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)