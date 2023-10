Mint ahogy arról már beszámoltunk a Magyar Labdarúgó Szövetség azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól egyik munkatársát, akivel szemben rendőrségi eljárás indult csalás gyanújával. Mint írták, a szövetség alapelve, hogy minden munkavállalója elfogulatlan és feddhetetlen legyen. Bodon Péter, a Bodon FC vezetője, elmondta, az ügy 2021-ben kezdődött. Fölidézte, az MLSZ Heves vármegyei igazgatóságának munkatársa hívta föl a figyelmét egy pályázatra és annak lejáró határidejére, amelyhez önerőként a pályázat értékének tíz százalékát, ötmillió forintot kellett volna befizetnie az MLSZ Válságalapjába egy budapesti találkozó alkalmával. Ő ehhez pénzt kért kölcsön, s rábízta a szövetségi munkatársra. Ezután azonban nem kaptak támogatást, csak ígérgetést, későbbi valós, önerős pályázatokon pedig csak kisebb, 3,5 millió forintos forrást. A szövetségi munkatárs magyarázkodásai után sem kapta vissza a pénzt, ráadásul más MLSZ vezetők, alkalmazottak nem tudtak erről a pályázatról, ezért feljelentést tett. Információi szerint más egyesületek is hasonlóképpen jártak Hevesben, mások is tettek feljelentést, amelyben egy éve nyomozás folyik. Bodon Péter úgy tudja, más egyesületek vezetőit is megtéveszthette az illető, akiktől már megnyert pályázatok kapcsán kérhetett pénzt.

Dr. Pápai Ákos azt kéri az MLSZ vármegyei vezetésétől, hogy hívja be a klubelnököket és derítsék ki, máshol is történt-e ilyen vagy hasonló visszaélés, s a NAV illetékeseitől is kiemelt figyelmet kért. Azt is mondta, ha valaki ilyenről tud akkor akár neki az [email protected] címre is elküldheti a bizonyítékokat.

– Nem csak a felnőtt játékosokat de az utánpótlást, tehát gyermekeinket is érinti az ilyen csalás. Ezt a Mi Hazánk Mozgalom elfogadhatatlannak tartja. Egyébként Kompolton az öltöző felújítás végeredménye és az arra szánt összeg aránytalan szerintem. Külön érthetetlen, hogy a településnek hogyan lehet olyan polgármestere akit kétszer elítéltek csalásért és korrupciós ügye van – fogalmazott.