A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával idén szeptember 13-14-én, Zalaegerszegen rendezte meg a Hetvenkedő Hatvanasok elnevezésű bűnmegelőzési vetélkedősorozatát, melyen a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata is részt vett. A kétnapos megmérettetésen elméleti és gyakorlati tudásukat is használniuk kellett a résztvevőknek. Vármegyénk csapata az előkelő harmadik helyen végzett. Megyénket Kósa Miklósné, Szabó Károlyné, Mlinkóné Majoros Erika és Árvai László Ferencné képviselte.

Felkészítőjük Ubrankovics Adrienn, rendőr százados volt. Érdeklődésünkre elmondta, a zalaiak már több éve megszervezik ezt a versenyt.

– Hatvan feletti civileket várnak minden évben erre a versenyre. A lényeg, hogy az áldozattá válást előzzük meg az idősebb korosztálynál. Az utóbbi időkben megszaporodtak az online csalással kapcsolatos események, így erre készítettem fel a versenyzőimet – részletezte.

Azt is elmondta, hogy jár ki gondozási központokba ilyen témákban előadást tartani, s most a Zellervári Gondozási Központból kért föl négy embert a megmérettetésre. Kiemelte, a rendőrségnél prioritás az időskorúakra való fokozott figyelem, így az edukálásuk is kiemelt jelentőséggel bír.