A Gyöngyösi Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya hétfőn délután vett őrizetbe egy halmajugrai lakost - közölte portálunkkal kedden Lázár Levente vármegyei rendőrségi sajtóreferens.

A gyanú szerint a 21 éves férfi 2023 szeptemberében több vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a településen. Volt, hogy ingatlanokba tört be, de az is előfordult, hogy parkoló autókból vitte el az értékeket.

A körzeti megbízott Halmajugra belterületén igazoltatta a fiatalembert, és előállította a rendőrkapitányságra. A férfit a nyomozók kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását.