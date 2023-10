Így rendelkezik a Büntető törvénykönyv

A magyar Btk. az emberölés bűntettét 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Privilegizált esetekben, például erős felindulásból történő elkövetés, a büntetési tétel ennél kevesebb is lehet. Vannak viszont a minősített esetek – különös kegyetlenséggel; előre kitervelten; nyereségvágyból; aljas indokból; védekezésre képtelen személy sérelmére; több emberen; 14 életévét be nem töltött személy sérelmére – amikor a büntetési tétel akár életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet kétféle "végkimenettel". Az egyik lehetőség a tényleges életfogytiglan, a másik amikor a – az ítélethirdetéskor megszabott – 25-től 40 évig terjedő büntetés letöltésekor feltételesen szabadlábra bocsájtható az elítélt.