A gyöngyösi képviselő-testület a hétfői ülésén első olvasatban tárgyalta Ferenczy Dániel, a Városrendészeti Igazgatóság igazgatójának javaslatát a szervezet önálló intézményként való működésére, adta hírül a gyöngyösi városháza. Közlésük szerint a városrendészet jelenleg a polgármesteri hivatal szervezeti egységeként működik.

Ferenczy Dániel előterjesztése szerint a közel száz típusú feladatot ellátó városrendészetnél a változás jelentősen növeli majd a szervezet hatékonyságát: intézményként ugyanis csökkennek a bürokratikus terhek, növelhető lesz a szervezeti stabilitás, a munkaerő-megtartás, a munkaerő-toborzás, és szélesednek a motivációs lehetőségek is. Mindezzel stabilabb, kiszámíthatóbb működést tudnak elérni, ami jelentősen növelheti a szolgáltatás színvonalát, vagyis a város közbiztonságát. Az ország számos önkormányzatánál van példa hasonló működésre, amely mindenhol pozitív változásokat eredményezett, áll az előterjesztésben.

A grémium a szervezeti átalakításról szóló elképzelések hétfői, első olvasatban való tárgyalása után a részletekről a következő üléseken dönt majd. A városrendészet hatékonyságának növelését várják a képviselők az intézményi formában történő működtetéstől, áll a városháza közleményében. A közlés egyben arról is szól, hogy a gyöngyösi városrendészet számos innovatív eszközt vezetett be a közelmúltban, köztük a díjnyertes Szomszédom a felügyelő programot, amely a város lakóitól is sok pozitív visszajelzést kapott működése során.