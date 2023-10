– A szén-monoxidot emberi érzékszervekkel nem érzékeljük, hisz ez egy színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz. Ez egy tévhit, hogy a háziállatok kiszagolják, s ezért nincs szükség érzékelő készülékre. Heves vármegyében is elfordult már, hogy a tűzoltók mérőműszerei kimutatták a gázt az ingatlanban, de a család macskája ezt nem jelezte. A kisállatnak amúgy sem ez a dolga. Ha növelni akarjuk biztonságunkat, akkor érdemes szén-monoxid-érzékelőt vásárolni – tudtuk meg Nagy Csabától. Kiemelte, érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressük a magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket. A néhány ezer forintos érzékelők megbízhatósága jellemzően nem megfelelő, ezek hamis biztonságérzetet keltenek bennünk.

– Fontos, hogy a szén-monoxid-érzékelők csak akkor tudják betölteni funkciójukat, ha megbízható típust szerzünk be, és azt a gyártó előírásainak megfelelő helyre és megfelelő módon telepítjük. Jellemzően a veszélyforrástól egy és három méter között kell elhelyezni, de minden otthon kialakítása más. Az elhelyezésben a kéményseprők is tudnak tanácsot adni. Ezeknek érzékelőknek is van szavatossági idejük, az élettartamuk általában hét év, fontos, hogy lejárat előtt le kell cserélni a készüléket – húzta alá.