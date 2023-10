Egri olvasónk jelezte, hogy a napokban a rendőrség nevében kapott SMS-t arról, hogy pár ezer forintos tartozása van. A férfi, aki kérte, hogy nevét ne írjuk le, elmondta, az üzenet egy rendőrséginek tűnő, ám nem hiteles oldalra vezet. Ez pedig a megszólalásig hasonlít a valódi hatósági weboldalra, ám feltűnhet, hogy nem police.hu, hanem police.com a hivatkozás eleje. A férfi kiemelte, szerinte ez a csalások egyik legfelháborítóbb formája, hiszen az idős emberek könnyedén bedőlnek az üzenetnek, az ugyanis első pillantásra neki is valódinak tűnt, de tudta, hogy nem kapott bírságot.

A rendőrség honlapján hívja fel a figyelmet az esetekre:

„Adathalász csalók valótlan befizetés kezdeményezésével, a Rendőrség nevével visszaélve próbálnak meg jogtalanul megszerezni személyes- és bankkártya adatokat. A gyanús honlapot – www.ugyintezes-policeportal.com - a Rendőrség Ügyintézési Portál, befizetés funkciójának imitálásával működtetik. Az adathalászok megtévesztő SMS-ben, be nem fizetett közigazgatási bírságra, többnyire tilosban parkolásra hivatkozva keresik meg az érintetteket, elküldve részükre a fenti, adathalász linket is. Ne dőljön be nekik, törölje az üzenetet, ne kattintson a linkre! Ne adja meg sem személyes adatait, sem bankkártyájának adatait. A személyes és banki adatai védelme érdekében fontos, hogy a rendőrség e-ügyintézési portálját kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával éri el.”

