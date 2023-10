Arra is kitért a rendőrség, hogy a gépjárműlopás és a gépkocsifeltörés jó eséllyel megelőzhető, amennyiben betartunk néhány alapszabályt:

– Gépkocsiját mindig gondosan zárja be, akkor is, ha a saját udvarán parkol, vagy csak néhány pillanatra kell „beugrania” valahová! Nem célszerű a gépkocsit járó motorral, nyitva hagyni, még néhány pillanatra sem, amíg a gépkocsivezető esetleg bezárja a kaput, vagy a garázsajtót. Ha gépjárműjével nem tud garázsban parkolni, lehetőség szerint biztonságos parkolót válasszon, kerülje az elhagyatott, éjszaka rosszul kivilágított, vagy kivilágítatlan területeket, ha módjában áll, válasszon őrzött parkolót! Mivel a tolvajok is használnak korszerű technikát, ismerje meg autója biztonsági rendszerét, és készüljön fel a támadásokra, lássa el gépkocsiját védelemmel, megbízható riasztó készülékkel! A gépjármű okmányait, kulcsait tartsa biztonságos helyen, ne hagyja őrizetlenül és ne a gépkocsiban tárolja! Különösen nagy a csábítás az elkövetőknek, ha a gépkocsi ablaka le van húzva, vagy az ajtaja nincs zárva. Ne hagyjon értéket az autójában, különösen ne az utastérben, ha mindenképpen a gépkocsiban kell hagynia néhány dolgot, akkor azokat zárja a csomagtérbe – hangsúlyozta a rendőrség.