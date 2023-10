A másodjára is folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen, helyiséghez tartozó bekerített helyre a jogosult tudta és beleegyezése nélkül bemenve elkövetett lopás vétségével vádolt férfit az ügyészség gyorsított eljárásban újfent bíróság elé állította. A tárgyaláson az ügyész arra tett indítványt, hogy a bíróság immár végrehajtandó szabadságvesztéssel sújtsa a korábbi esetből semmit sem tanuló, notórius elkövetőt.

A járásbíróság egyetértett az ügyészi indítvánnyal és a napokban megtartott tárgyaláson jogerősen tíz hónap fogházra, valamint egy év közügyektől eltiltásra ítélte a gyanúsítottat, akinek emiatt le kell majd töltenie azt az egy év börtönt is, amit korábban felfüggesztve kapott. Ennek megfelelően a terheltet a tárgyalást követően most már kevés híján két évi szabadságvesztés letöltése érdekében vitték bilincsbe verve a börtönbe - fogalmazott dr. konkoly Thege László.

