A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság eljárást indított rablás és személyi szabadság megsértése bűntettek, valamint más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt az elfogatóparanccsal körözött Dévai Ferenc tiszanánai lakos ellen: „A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy szeptember 30-án a délutáni órákban egy Jobbágyi családi ház kertjében megtámadta és súlyosan bántalmazta az ott lakó idős sértettet, majd az asszonyt az épület pincéjébe bezárta. Ezután a férfi értéktárgyakat tulajdonított el, majd a helyszínről elmenekült és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Mindezek alapján vele szemben a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság elfogatóparancsot bocsájtott ki.”

A Tények is beszámolt a fentiekről, kiegészítve azzal, hogy a férfi vélhetően egy dohányboltot is kirabolt – azt már Apcon, s valószínűleg már nincs Jobbágyin. A helyiektől úgy tudjuk ott is többen keresik, ugyanis a Tények riportjában elhangzott, még Jobbágyiban terjed el a híre, hogy a jobbágyi férfiért 100 ezer forintos nyomravezetői díj jár. A Tények arról is beszámolt, hogy a tiszanánai férfi alkalmi munkákból élt Jobbágyiban, s az életveszélyesen megsérült jobbágyi nőnél időnként füvet nyírt.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)