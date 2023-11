Megtudhattuk a cikkből, hogy a férfi több levelet is írt bátyjának, amiből kiderül, hogy biztosan emlékszik tettére és előre ki is tervelte. "Bocsánatot kérek mindenkitől. Nekem elfogyott a türelmem a hazugságokkal szemben. Sajnálom, hogy így alakult. De letérdeltetett a bíróság. A házasság semmit nem jelent az anyáknak" – írta levelében az apa. Az orvosszakértők megállapították, hogy a férfi nárcisztikus és önimádó, ezért nem is akart öngyilkos lenni. Csak figyelem elterelés miatt csinálta mindezt, és azért, hogy utána azt mondja, nem emlékszik arra, hogy ő ölte meg a lányait. Az is kiderült, hogy a gyilkosnak tévképzetei vannak. Saját hazugságait elhiszi és aszerint cselekszik.

- Sértettségből ölt. Főként az anyát és a gyámügyet hibáztatta, de lányaira is haragudott. A lányai életét álmukban oltotta ki: először a fiatalabbik lányt ölte meg. Többször is lecsapott baltával, legalább négyszer mért ütést a nyakukra. Mindketten védekezésképtelen állapotban voltak – írta az Origo.