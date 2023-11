A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság és vármegyénk városi rendőrkapitányságainak kutyás rendőrei vettek részt gyakorlaton kedden a gyöngyösi autóbusz-pályaudvaron. Soltész Bálint r. alezredes, vármegyei rendőrségi sajtószóvivő arról beszélt portálunknak, hogy bizonyos időközönként gyakorlatokon vesznek részt az egyenruhások a jártasság fenntartása, illetve a kutya és vezetője közötti összhang erősítése céljából. A fegyelmező gyakorlatokon túl az őrző-védő tevékenység során, ahogy a köznyelvben ismert, csibészeltetést is mutattak. A nyomkövetésen belül személy-, valamint tárgykeresésre is sor került.

Soltész Bálint elmondta, a gyakorlat újdonsága az volt, hogy kimozdultak a korábbi megszokott formákból, igyekezve minél életszerűbb helyzeteket teremteni.

– Volt már hasonló tréning Egerben egy pláza parkolójában nyitva tartás közben, forgalom közepette, de a Dobó téren is. A gyöngyösi autóbusz-pályaudvaron is olyan életszerű körülmények várták a kutyákat és vezetőiket, amelyek a mindennapokban is előfordulhatnak. Fontos, hogy a kutya és gazdája körül az eljárás szempontjából teljesen kívülálló emberek is legyenek, ahogy az a munkájuk során éles helyzetben is adódhat. Célunk az is, hogy aki kedvet kap arra, hogy kutyás rendőr legyen a későbbiekben, az kérdezhet is a kollégáktól, és adott esetben örömmel várjuk a sorainkba – részletezte Soltész Bálint.