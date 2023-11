Az adásból megtudhattuk, hogy a férfi a tárgyalóteremben végig rezzenéstelen arccal ült, semmilyen érzelmet nem mutatott. Mögötte ült felesége, aki azt mondta, hogy tavaly májusban gyerekeivel együtt ő is meghalt.

– Azon a napon én is meghaltam velük együtt, de mostanra erősebb lettem, mint valaha álmodni mertem volna. Mert élnek bennem, élnek velem, élnek általam is. – mondta az édesanya.

A férfi azután határozta el, hogy megöli lányait miután a bíróság az anyának ítélte őket. Vett egy baltát, és végrendeletet is írt. Majd amikor 14 és 17 éves lányai nála voltak láthatáson, miután elaludtak kegyetlen módon meggyilkolta őket. Ezután végezni akart magával is, vonat elé ugrott de életben maradt. – hangzott el a Tényekben. Kiderült az adásból az is, hogy a férfinek volt egy naplója, amiben eltervezte a gyilkosságot és meg is indokolta miért tette azt.