Bódi Zsolt azt írta, fényes nappal feldúlták a házakat, értékeket és készpénz vittek magukkal. Beszámolója szerint olyan volt a helyszín, mint a filmekben: kiborított fiókok, szétdobált tárgyak és ruhák mindenütt. A rendőrségnél arról is érdeklődtünk, mit tehetnek a polgárok a hasonló esetek megelőzéséért:

„Ha otthon tartózkodik, akkor is minden esetben - napközben is - zárja kulcsra a kertkapukat és a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy meglátja a hívatlan látogatót! Miközben Ön egy másik helyiségben van a tolvaj észrevétlenül magával viheti a bejárat közelében található értékeket, iratokat. Az anyagi veszteségen túl az ellopott okmányok pótlásával járó kellemetlenségek is sok bosszúságot okozhatnak, vagy azokkal visszaélhet az elkövető. A szellőztetéssel is legyen óvatos! Ne hagyja kitárva földszinti lakása ablakait, ha nem tartózkodik a szobában, és ugyanez vonatkozik a függőfolyosóra nyíló ajtókra és ablakokra is! Ha Ön kertes házban lakik és az udvaron vagy a kertben tevékenykedik, akkor is zárja kulcsra házának bejárati ajtaját és a kulcsot tartsa magánál! Nappal is, de különösen éjszakára feltétlenül zárja be mind a lakás, mind a melléképületek nyílászáróit! Nagyon fontos az is, hogy jól látható helyeken (ablak, udvar) ne hagyjon értéket! A zárt udvaron, kertben és a garázsban tárolt autóját is mindig zárja le, abban ne tartson értékeket, különös tekintettel a jármű okmányaira! Az udvaron vagy erkélyen hagyott kerékpár szintén vonzó célpont lehet a tolvajok számára” – írta a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

