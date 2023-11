Az őszi időjárás megérkeztével, a lehűlt időre, a ködben és esőben való vezetés veszélyeire hívja fel a figyelmet a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság a bűn- és baleset-megelőzési információs Facebook oldalán. Az Országos Rendőr-főkapitányság - Országos Balesetmegelőzési Bizottsága közleményében szedte össze a lehetséges veszélyforrásokat és megelőzésüket.

A rosszabb látási viszonyok és a kevésbé tapadó útfelület az, amellyel az őszi időjárás elsősorban próbára teszi az autósokat. Ezekre a természeti tényezőkre azonban fel lehet készülni, már a napi időrend tervezésével is. Hiszen ködben-esőben lassul a forgalom, hosszabb menetidőkre kell számítania az útrakelőknek.

Ködre elsősorban a hajnali órákban, valamint szürkület idején lehet számítani, akár csapadékmentes napokon is, különösen erdők közelében és völgyekben. Az ősz közepére viszont már megérkeznek a tartósabb ködök, amelyek a nyílt térségeken, autópályák nyomvonalai körül is kialakulhatnak. Ködös útszakaszra érve készülni kell a rövidebb látótávolságra, ami által amely csökken az észlelési idő is, ilyenkor a sebesség csökkentés a megoldás. Érdemes az első és a hátsó ködlámpákat is felkapcsolni a kényes szakaszokon, ezzel segítjük a többi közlekedőt az észlelésben. A láthatósággal óvjuk magunkat és támpontot adunk egymásnak is a távolságok felméréséhez, a forgalom követéséhez.