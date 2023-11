Éhen halt egy 5 hónapos kislány Tarnazsadányban írtuk meg korábban. A kislány kórosan sovány volt, a súlya mindössze 3 kiló volt – erősítette meg értesülésünket a Tények szombati adása.

A tragédia után a nagymama sírva nyilatkozott a Tényeknek, azt állítja, mindent megpróbáltak, de a csecsemő nem evett, orvoshoz is hiába vitték. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomoz, gyanúsított még nincs.

– Még mi sem tudjuk miért halt meg, csak felkeltünk és úgy találtuk a gyerekágyban – nyilatkozta zokogva a nagymama a Tényeknek. Az információik szerint szülei találtak rá pár nappal ezelőtt a kislányra.

A nagymama elárulta a Tényeknek, hogy megtettek érte mindent de nem hízott sehogy sem. Próbálkoztak többféle tápszerrel is, attól sem változott semmi. Az öt hónapos kislánynak már hat kilósnak kellett volna lennie, ezzel szemben akkora volt mint egy újszülött.

Az adásból kiderült az is, hogy a kislányt orvoshoz is elvitték aki azt mondta hogy egy normális kislányról van szó csak nem hízik úgy. A tarnazsadányi házban tizenketten élnek, a felnőttek öt gyereket neveltek közülük a legkisebb hétfőn halt meg. A település polgármestere elmondta a Tényeknek, hogy a többi gyereket most a dédmamájuk gondozza.