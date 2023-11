A rendőrség a nem mindennapi esetről részletes beszámolót tett közzé.

Zsarolás bűntett, annak kísérlete, lopás, zseblopás. Mindezt május és október között hozta össze egy büntetett előéletű fiatalkorú, méghozzá 18 esetben. A szocioriportba illő történet idei fejezete februárban kezdődött, amikor előre megfontolt szándékkal ácsorgott mezőkövesdi sörözők közelében - kezdi közleményében a rendőrség a Zsaru Magazinra hivatkozva.

– Arra járó férfiaknak ajánlott szexuális szolgáltatást, de nem mindenkit szólított le, egy bizonyos típusra utazott, és így hozta össze a sors egy férfival, aki március végéig háromszor tartott igényt a felkínált lehetőségre. Ezért fizetett is a lánynak, aki május 10-én azzal kereste fel az otthonában, hogy rendezze 2 ezer forintos tartozását is, ellenkező esetben elmondja a feleségének, hogy együtt voltak – vázolta Sándor Róbert százados, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vizsgálati osztály vizsgálója a közleményben.

Sándor Róbert százados, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vizsgálati osztály vizsgálója

Forrás: Police.hu

– Három héttel később már az állítólag 10 ezer forintos tartozását fizettette meg a férfival, és ezen a napon, május 30-án este megint megjelent nála, és újabb 10 ezer forintot követelt. Ezúttal a feleség tájékoztatása mellett a rendőrségi feljelentést is kilátásba helyezte, kijelentve, hogy még csak 13 éves. A fenyegetés hatására a férfi ismét átadta neki a követelt összeget, de csak két napig volt nyugta, mert a lány megint megkereste, és megfenyegette. Ezúttal már 15 ezer forintot követelt és kapott tőle, illetve összesen 30 ezret, mert aznap este megint elment a férfi lakására, ahonnan újabb 15 ezerrel távozott. Két órával később, este 10-kor újfent megjelent egykori kuncsaftja lakcímén, de akkor már a feleségével akart beszélni, 5 ezer forintot követelt, de nem kapta meg. A férfinak elege lett, és inkább elmondta nejének, mi történt közte és a magát 13 évesnek mondó lány között. Ezután a feleség felvette a kapcsolatot a fiatallal, aki – miután találkoztak – azt állította a nőnek, hogy a férje 10 ezer forinttal tartozik neki. A feleség fizetett, de másnap délután ő is megelégelte mindezt, amikor a lány ismét megjelent náluk, és pénzt követelt. Ő tett feljelentést a rendőrségen, és a nyomozó kollegák már a személyleírásból tudták, ki az elkövető - ismertette az ügy részleteit Sándor Róbert százados.

Kiemelte, ekkor már több bolti és zseblopásért is eljárás indult a lánnyal szemben, aki a zsarolások miatti nyomozás ellenére sem zavartatta magát, és folytatta a törvényekre és a biztonsági kamerákra fittyet hányó tevékenységét. Június 14-én négy csomag bonbonnal a kezében rohant ki egy mezőkövesdi üzletből, július 3-án 10 ezer forintot csent ki egy férfi pólózsebéből, három nappal később pedig mobiltelefont vett ki egy másik férfi nadrágzsebéből, akivel szintén nyilvános helyen beszélgetett, és meg is ölelte. Eközben nyúlt a zsebébe. Július 26-án délelőtt egy élelmiszerboltban 15 tábla csokoládét tett a felsője alá, augusztus 8-án felkapta és magával vitte egy nő földre tett nejlonszatyrát, amelyben két csomag csipsz volt, október 4-én délután pedig lopás közben érték tetten, amint ruhaneműket rejtett el egy üzletben, a felszólítást követően pedig elmenekült. Ehhez jön, hogy június és október között háromszor is ruhát lopott egy bababoltból. A tolvajlások és a zsarolások összértéke nem éri el a 200 ezer forintot, és kihallgatásai során a lány mindig elmondta, tettét megbánta, de a sorozatot a bíróság is megelégelte.

– Folyamatosan egyeztettünk az ügyészséggel, és a kilencedik bűncselekmény nyomozásának lezárásakor már támogatták, hogy kezdeményezzük az elkövető letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt – magyarázta Sándor Róbert, és hozzátette, a lány otthonában folytatott kutatás során értette meg, mivel magyarázható gátlástalansága.

– Már tavalyi bűnügyeinek felderítése során kiderült, hogy deficites a neveltetése, mert beilleszkedési és magatartásbeli nehézségek miatt magántanulóként kellett befejeznie az általános iskolát. Első regisztrált bűncselekményét is ebben az oktatási intézményben követte el, ahová hetente egyszer kellett bemennie. Tavaly februárban egy ilyen alkalommal két kabátot is ellopott, amit szemtanú látott. A ruhákat a közelben dugta el egy bokorban. Pár hónappal később egy dohányboltból tettek bejelentést vele szemben, mert egymás után négyszer is elcsent ezt-azt, főleg édességeket, amikor az eladó nem figyelt, a biztonsági kamera azonban mindent rögzített. Az idei lopásairól is készültek felvételek, amelyeket meg is mutattunk neki. Ezek láttán ismerte el a bűncselekményeket. Kezdetben a zsarolásoknál sem működött együtt, de végül ezeket is elismerte. Nem akart további vallomást tenni, sem kérdésekre válaszolni, pláne szembesítésen részt venni.

Sok munkát adott a mezőkövesdi nyomozóknak és vizsgálóknak.

– A zsarolássorozat bizonyításánál jó pár térfigyelő felvételét kellett lefoglalni és végignézni, de a bolti lopások adatgyűjtésein is többen dolgoztunk. Vaskos akta jött össze, és voltak napok, amikor úgy gondoltuk, még sokáig fog dagadni – idézte fel a vizsgáló. – Nem tagadom, éreztünk némi megkönnyebbülést, amikor a bűnismétlés veszélyére hivatkozva a bíróság végül elrendelte a javíthatatlan lány letartóztatását.

Őrizetbe vételét követően a mezőkövesdi fiatalt átszállították a Rákospalotai Javítóintézetbe.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)