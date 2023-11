Az Egri Járási Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat három férfi ellen, akik 2022 februárjában egy egri sörözőben keveredtek verekedésbe. A vád szerint a vita az egyik vádlott és a pultos között alakult ki egy tévedésből rosszul számolt visszajáró pénz miatt. A pultos a hibájáért elnézést kért és visszaadta a jogosan járó összeget, azonban ez a férfinak nem volt elég, mivel szándékos átverést sejtett az alkalmazott hibája mögött. Emiatt a felek között szóváltás alakult ki, melyet a vádlott két társa is meghallott, és csatlakoztak a számonkéréshez. A hely biztonsági őre rendre intette a társaságot. Az italukat papírpohárba töltötte, és távozásra szólította fel őket. Ekkor a vádlottak támadólag léptek fel az őrrel és más vendéggel szemben is, a biztonsági őrt többször próbálták megütni, sőt ez néhányszor sikerült is. Egyikük az incidens során egy műanyag széket dobott a verekedést megfékezni próbáló vendég irányába. Mindezt dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész közölte portálunkkal.

Mint mondta, a vádlottak cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen. Az ügyészség a megvádolt három férfival szemben pénzbüntetés mellett közérdekű munka kiszabására is indítványt tett vádiratában.

Jogszabály

A Büntető Törvénykönyv rendelkezései alapján az elkövetők a tettes, a közvetett tettes és a társtettes (együtt: tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (együtt: részesek). Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg. Felbujtó az, aki más bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. Végezetül bűnsegéd az, aki a bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt. Több bűncselekménynél minősítő körülményként jelenik meg a csoportos elkövetési forma, ami akkor állapítható meg, ha az elkövetésben legalább három személy vesz részt.

A verekedés során az őr egyszer megütötte a neki támadó egyik vádlottat, aki az ütés következtében hanyatt esett és eszméletét vesztette. Életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt a biztonsági őr ellen büntetőeljárás indult, melyet a hatóság jogos védelemre – mint az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét kizáró okra – figyelemmel megszüntetett - tette hozzá a szakember.