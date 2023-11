Kizártnak tartják a tarnazsadányiak, hogy az S. család elhanyagolta, vagy esetleg éheztette volna azt a csecsemőt, aki a napokban, öt hónapos korában hunyt el, írja a Bors. A család egy ismerőse a lapnak elmondta, próbálták etetni a kislányt, mindent megtettek érte. Próbáltak többféle tápszert is, kettőt-hármat biztosan, de egyik sem működött. Orvoshoz is elvitték emiatt, aki egy másik tápszert is felírt a kicsinek. A család tisztességgel nevelte a gyerekeket, mindegyik jól táplált, soha nem szenvedtek hiányt ételben. A családjuk nagy, így szinte minden nap vásárolnak, 4-5 kenyeret vesznek, hatalmas tálakkal főznek. Miért pont a kicsit ne etették volna? - tette fel a kérdést egy férfi. A településen a legtöbben biztosak benne, hogy valamilyen szörnyű betegség lehetett a baba halálának az oka, amiről nem tudtak. A zsadányiak többsége a család mellett áll és igyekszik nekik segíteni, írja a lap.