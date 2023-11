- Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk az iskolai agresszió különböző megnyilvánulásaival, erőszakos viselkedéssel, rosszindulatú hecceléssel, mely az iskolai életen túl sokszor az online térben is folytatódik üzenetek formájában történő zaklatásként. Egyre többször hallhatunk, olvashatunk olyan esetekről, melyek láthatóvá, tudottá váltak, de sajnos ezek túlnyomó része még mindig rejtve marad a pedagógusok és sokszor még a szülők előtt is, nem beszélve arról, hogy olykor-olykor a pedagógusok is célpontjává válnak mindennek - hívta fel a figyelmet közleményében a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány.

Úgy fogalmaztak: "a probléma súlyosságát mutatja az is, hogy több felmérés is készült e témában, melyek egymástól függetlenül kimutatták, hogy a felső tagozatos és középiskolás diákok legalább kétharmada áldozata volt már zaklatásnak, lelki vagy akár testi agressziónak. Vannak diákok, akik heti rendszerességgel tapasztalják meg, élik át a zaklatás negatív hatásait. E súlyos társadalmi probléma enyhítésére rendezte meg idén novemberben a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány immár 5. alkalommal országos agressziókezelési konferenciáját pedagógusok és más érdeklődők számára. Az Alapítvány – mely egyben Az út a boldogsághoz nemzetközi kampány magyarországi képviselője – egyik célja, hogy az alapvető erkölcsi értékek újra az iskolai élet részévé váljanak nem csak elméletben, hanem a mindennapokban, a diákok és pedagógusok életében egyaránt."

A probléma országos és országhatáron túli méretét is mutatja, hogy konferenciára az ország számos területéről és még azon túlról is érkeztek intézményvezetők, tanárok, pszichológusok, szociálpedagógusok, gyógypedagógusok, nemcsak Budapestről, hanem Pest, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas, Veszprém, Zala vármegyéből és még a határon túlról is.

Az alapítvány arról tájékoztatott: a konferencia előadói azon túlmenően, hogy az agresszió elméleti oldalát is megvilágították különböző oldalról, mégis a legnagyobb hangsúlyt a gyakorlati eszközök képviselték, miszerint mit tud tenni egy pedagógus azért, hogy osztályában, iskolájában csökkenjen az iskolai testi, lelki agresszió, heccelés.

A konferencián Dr. Tápai Mária orvos felhívta a figyelmet arra, hogy az agressziónak lehetnek testi okai is, melyek nem hagyhatók figyelmen kívül, valamint azt, hogy a stressz miképp hat negatívan a gyermekre, a gyermek viselkedésére és bizony a pedagógusra is. A doktornő kiemelte többek között az egészséges táplálkozás, valamint elegendő alvás fontosságát, illetve az energiaitalok, cukros ételek túlzott fogyasztásának és az elektromos eszközök túlzott használatának hátrányos hatását. A konferencia másik előadója Novák Ferenc tanár, iskolai agressziókezelési specialista és viselkedéskutató amellett, hogy bemutatta a heccelő és felbújtó diák karakterét és elméleti hátterét, gyakorlati eszközöket is nyújtott ahhoz, hogy miképp lehet az agresszíven viselkedő diák önbecsülését humánusan visszaállítani, majd a közösségbe visszaintegrálni, hogy újra értékes tagja lehessen osztályának, iskolájának - közölték.

Dr. Kocsis Ildikó ügyvéd amellett, hogy statisztikai adatokkal is felhívta a figyelmet az internetes zaklatás egyre növekvő tendenciájára és komoly veszélyeire, megmutatta azt is, hogy pusztán a diákok jogainak és kötelezettségeinek diákok, pedagógusok és szülők általi ismerete miként tud visszatartó erővel szolgálni az iskolai agresszió területén. Az ügyvédnő ezen túlmenően konkrét gyakorlati eszközöket is nyújtott a pedagógusok számára, hogy miképp tudják megállítani a zaklatást a diákok között, amikor az már kialakult.

Makó Gábor kommunikációs szakértő, a konferencia harmadik előadója előadásában megmutatta azokat az alapvető, azonnal használható kommunikációs eszközöket, melyeket a pedagógus tárházába emelve kialakíthat egy harmonikus együttműködést a diák-pedagógus-szülő hármasban, mely megkönnyíti az iskolai életet mindhárom fél számára. Mindezek mellett kitért arra is, hogy a pedagógus számára is fontos jó hírének megtartása, adott esetben visszaszerzése, mind a szülők, diákok és pedagógus társai nézőpontjából is, és ezért tenni is képes.

A konferencián az Alapítvány elnöke, Novák Antónia megvilágította jelen társadalmunk szociális problémáit, melyekkel a diákok, szülők és pedagógusok nap, mint nap találkoznak, és azt, hogy az elfogadás hiánya milyen erőteljes kapcsolatban áll az agresszióval, legyen az lelki vagy testi, ami nemcsak az iskola falain belül lelhető fel, hanem egész társadalmunkban. Az elnökasszony az iskolai agresszió csökkentésére megoldásként bemutatta azt a gyakorlatias, elgondolkodtató kisfilmekkel létrehozott iskolai programot, mely növelni képes a diákok közötti elfogadást, barátságosságot és egymás iránti tiszteletet, illetve mely segíti, hogy a diákok értékes célok irányába tudjanak fordulni, félretéve jelenlegi, egymás ellen indított rossz játszmáikat.

A visszajelzések alapján a konferenciáról a pedagógusok lelkesen és feltöltődve távoztak, miután olyan tudással és gyakorlati eszközökkel lettek gazdagabbak, melyeket a mindennapi pedagógusi munkájukban azonnal használni tudnak az iskolai viszonyok javítására és a diákok jó célok irányába történő motiválásra.

A konferencia megmutatta, hogy igény van az összefogásra az iskolai agresszió problémájával kapcsolatban, és hogy összefogással lehet eredményeket elérni és szükség is van rá. A tét nem kevesebb, mint a jövő társadalmunk, mely nem mindegy, hogy milyen alapokra, milyen értékekre épül.

