A vád szerint cselekményt 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni a törvény, s ennek az alsó mértékét szabta ki az elsőfokon eljáró bíróság. Az ügy ugyanakkor nem kerül felsőbb bírói tanács elé, hiszen mind a vádlott és védője, mind pedig az ügyész tudomásul vette az ítéletet, így az jogerős.

Az ítéleti tényállás szerint a vádlott a bűncselekményt egy reggeli órán saját lakhelyén tartózkodva követte el. Megjelent nála a rendőrség két tagja azért, hogy egy nyomozásban őt ismételten tanúként idézzék, mivel a korábbi idézésekre nem jelent meg.

A rendőrök érkezésekor a vádlott telefonhívást kapott, melyet fogadott és olyan kijelentést tett, hogy amennyiben körzeti megbízott is megjelenik a helyszínen, akkor őt lelövi. K. A. be is ment ezután a házba majd a kezében egy távcsővel felszerelt nyílpuskával jelent meg. A nyílpuskát célzásra emelte, majd a nyílpuskát a rendőrökre irányítva tartotta.

A vádlott magatartásával, a telefonba tett kijelentéseivel, a nyílpuska rendőrökre fogásával és annak célon tartásával olyan fenyegetést jelentett, mely a rendőröket jogszerű eljárásukban akadályozta, az intézkedést befejezni nem tudták.