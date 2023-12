A jogos védelmi helyzet mellett büntethetőséget kizáró ok az elmebetegség is. Ennek a vádlottnál fennálló betegségnek a megállapítása minden esetben igazságügyi orvosszakértői kompetencia. Az elmebetegséget kimondó szakvéleményt a bíróság sem bírálhatja felül. Ilyen régi esetről is írtunk. A huszonöt éve történt gyilkosság elkövetője egy fiatalkorú egri fiú volt. A nevelőapját verte halálra egy kocsimosó kefével. Büntetést a vádlott nem kaphatott skizofréniája miatt. Pedig még könyörgött is a tárgyaláson a bírónak, ne az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe küldje kényszergyógykezelésre, hanem börtönbe, hiszen ő nem beteg.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)