„Ne higgyetek Ágikának!'' — írtuk még a múlt esztendőben, amikor a rendőrségen büntetőeljárás indult a meglehetősen nagystílű egri szélhámosnő ellen. A bíróság nem is hitt neki, ehelyett a leírt és bizonyított vádpontokra felelt igennel.

Az esetről a Népújság 1986. március 3-i számában adott hírt.

Még előző év decemberében az Egri Városi Bíróság büntetőtanácsa első fokon hozott döntést a Heves Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat programozója, K. Á. ügyében. Bűncselekményeinek listája ugyancsak hosszú: üzletszerűen hivatali befolyással üzérkedés, csalás, sikkasztás, lopás, hamis tanúzásra fel-bujtás. A trükkjeinek sora igencsak változatos volt. Egy ifjú párnak saját garzonlakása bérleti jogát ajánlotta fel, majd OTP-lakás megszerzését is ígérte nekik, természetesen nem kis ellenérték fejében. Még azt is elhitette a jámborokkal, hogy a megyei tanács egyik vezetőjét meg lehet vesztegetni, s arra is kell áldozni összeget. Amikor aztán nem volt se lakás, se pénz, s a fiatalok már követelőztek, valakitől kölcsönt vett fel — amit persze az illető később sohasem látott viszont.

Megtörtént az is, hogy egy fiatalembernek megígérte, elintézi a külföldi munkavállalását. Szegény annyira bízott benne, hogy még a munkahelyéről is kilépett. Belebonyolódott a hölgy üzleti ügyekbe is, például egy presszó nyitásához ígért — de soha nem adott — segítséget. Azután, amikor szorult a hurok, neves ügyvédek aláírásával küldözgetett táviratokat, sőt egy rendőr őrnagy nevében pedig a bíróságra rendelte az elúszott pénzüket visszakövetelőket. Egy alkalommal valamelyik házból csaknem háromezer forint értékű arany nyakláncot tulajdonított el.

Nos, első fokon a bíróság három év és két hónap börtönnel sújtotta a vádlottat, öt évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, továbbá kötelezte őt 60 ezer forint kártérítés és 3600 forint bűnügyi költség megfizetésére.

A fellebbezéseket követően a Heves Megyei Bíróság büntetőtanácsa most hozott végleges határozatot, amelyben az elsőfokú döntést teljes egészében helybenhagyta. Az ítélet jogerős.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)