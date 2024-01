Mindenekelőtt jó, ha tudjuk, hogy a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 22. szakasza kimondja, a rendőr szolgálati fegyver viselésére jogosult. Emellett egy 2012-ban született belügyminisztériumi és egy 2013-as országos rendőr-főkapitányi utasítás határozza meg a szolgálati lőfegyverek és tartozékaik, s a szolgálati lőszerek biztonságos tárolásának, kezelésének és megőrzésének követelményeit.

Az Rtv. 52–56. szakaszai a lőfegyver használatának alapvető rendelkezéseit tartalmazzák. Ezek közül elsőként azt, hogy a rendőrt a lőfegyverhasználati jog – a jogos védelem és a végszükség esetein kívül – az ebben a legmagasabb rendű jogforrásban foglaltak szerint illeti meg. A hatósági személy a lőfegyverét saját elhatározásból vagy utasítás alapján alkalmazhatja. Az 54. paragrafus első bekezdése megszabja, mely feltételek megléte esetén használhat lőfegyvert a bűnüldöző testület munkatársa.

Először is akkor, ha bárkinek az életét közvetlen támadás fenyegeti, annak elhárítása válik szükségessé. Akkor is, ha valakinek a testi épségét súlyosan veszélyeztető közvetlen támadást kell kivédenie. További ilyen helyzetek: a terrorcselekmény, valamely jármű hatalomba kerítése, valamint közveszély okozása. Használhatja az előbbi deliktumok, továbbá bűncselekmény lőfegyverrel, robbanóanyaggal vagy az élet kioltására alkalmas más eszközzel való elkövetésének megakadályozására vagy megszakítására, valamint ha meg kell gátolnia, hogy bárki lőfegyver, illetőleg robbanóanyag jogosulatlan, erőszakos megszerzésére irányuló cselekményt valósítson meg. El kell hárítania az állam működése vagy a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmény ellen felfegyverkezve intézett támadást. Meg kell akadályoznia az emberi élet kioltását szándékosan elkövető szökését, illetve az ilyen személyt el kell fognia. Ekkor szintén igénybe veheti a törvény felhatalmazása alapján a lőfegyverét.

Bevetheti a szolgálati lőfegyverét azzal az emberrel szemben is, akinél fegyver, vagy az élet kioltására alkalmas más eszköz van, s azt felszólításra sem hajlandó letenni, továbbá arra utaló jeleket tapasztal, hogy azokat valaki ellen fel akarja használni. Ebbe a körbe tartozik még az is, amikor elfogott, vagy bűntény elkövetése miatt őrizetbe vett, illetve bírói döntés alapján fogva tartott egyén kiszabadítására törekszik valaki. Ezt meg kell gátolnia. S persze, akkor is használhatja a szolgálati lőfegyverét, ha a rendőr a saját életét, testi épségét így tudja megvédeni, illetve elhárítani a személyi szabadsága ellen intézett támadást.

A példák közül csak néhányat sorolunk. Az idei év eleji újbudai rendőrgyilkosság elkövetőjével szemben dördült szolgálati fegyverből lövés. Január 13-án a kényszerképzetekkel élő későbbi rendőrgyilkos furcsa hangokat hallott kiszűrődni szomszédja lakásából, ezért azt hitte, a 84 éves asszony veszélyben van. Betonbontó kalapáccsal betörte az ajtót, amikor azonban meggyőződött róla, hogy a nő biztonságban van, maga hívta ki a rendőrséget. Mikor az egyenruhások odaértek, még együttműködőnek bizonyult, de amikor meg akarták bilincselni, hirtelen kést rántott, rátámadt a három bűnüldözőre, akik közül egy rendőr főtörzsőrmestert halálosan megsebesített. Meg akarta szerezni a pisztolyukat is.

Az utcára kitörő őrjöngőt az egyenruhások csak úgy tudták ártalmatlanná tenni, hogy lábon lőtték. Az Országos Rendőr-főkapitányság vizsgálata szerint jogos volt a rendőrök fegyverhasználata.

Az idén június 7-én a szomszédos Nógrád megyében sütötték el a lőeszközüket a rendőrök. Az 56 éves férfi bántalmazott egy idős embert. Utána az értesített járőrök többször is felszólították, hogy dobja el a fegyvereit, de ezt nem tette meg. Ekkor az egyik egyenruhás a szolgálati fegyverével figyelmeztető lövést adott le a levegőbe. A gyanúsított az egyik fegyvert eldobta, de a másikat lövésre emelte a vele szemben álló bűnüldözők felé. Erre a rendőr a férfira egy célzott lövést adott le, amely az illetőt a csípőjén sebesítette meg.

Heves vármegyében minden résztvevő számára emlékezetes volt a lőfegyver rendőrségi alkalmazása 2007 júniusában a Heves városában rendezett búcsún. Igazoltatás nyomán alakult ki a helyszínen komoly összetűzés a szórakozók és az egyenruhások között. A verbális és fizikai csatározás során – a később született vádirat szerint – ketten sörösüveggel dobták meg a bűnüldözők parancsnokát, aki könnyebben megsérült, majd üdítős flakonnal eltalálták az egyik rendőr főtörzsőrmestert. Utóbbi a tömeg egyre ellenségesebb magatartása miatt figyelmeztető riasztólövést adott le a Moosberg típusú szolgálati sörétes lőfegyverével. Ez végül lehetővé tette a rendőri intézkedés eredményes befejezését, hat embert állítottak elő a Heves Vármegyei Rendőrkapitányságra.