Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy soha ne adjuk ki idegennek internetbanki azonosítóinkat, fizetéshez szükséges bankkártyaadatainkat. A bankkártyaszám, az érvényességi idő és a háromjegyű CVC-kód segítségével a csalók hozzáférhetnek a pénzünkhöz. Online piactéren soha ne fizessünk, ha mi vagyunk az eladók, és vevőként se fizessünk előre az áruért. Csak a mögöttünk álló héten 5 feljelentés érkezett a rendőrséghez Hevesből, s a bejelentők mindegyikét az egyik ismert internetes piacon károsították meg.

Soltész Bálint beszámolójából kiderült, akadt olyan gyanútlan vásárló, akinek félmillió forintja bánta a figyelmetlenséget, azt, hogy óvatlanul kattintva megadta bankkártyája minden adatát egy látszólag egy futárszolgálatkoz kötődő oldalon. A vármegyyei rendőrségi sajtószóvivő beszélt arról is, hogy a kiberbűnözés ellen fokozott küzdelem zajlik a vármegyei rendőr-főkapitányságon is. Külön erre a területre szakosodott nyomozócsoport működik Egerben is a Mátrix Projekt keretében.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)