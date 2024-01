Kalandos úton sikerült elfogni a városrendészek által már jól ismert férfit, aki nem csak az állampolgárokkal, de az egyenruhásokkal is erőszakosan viselkedett, tájékoztatta portálunkat Ferenczy Dániel, a gyöngyösi városrendészet igazgatója.

– A városrendészek múlt csütörtökön kapták a jelzést, miszerint két férfi erőszakosan kéreget a Dobó úton lévő élelmiszer áruháznál. Pénzt követeltek, majd megpróbálták a kosarat kitépni az emberek kezéből. A kéregetők megpróbáltak elmenekülni a rendészek elől, egyiküknek sikerült is. Másikukat azonban a 24-es úton sikerült elfogni, mielőtt önmagában és másokban is kárt tesz. Az elfogott koldulót átadták a rendőrségnek, aki ellen garázdaság miatt indult eljárás.

A másik elkövető sem volt ismeretlen az egyenruhások előtt, akit végül néhány nappal később, szombaton sikerült elfogni, miután nem tanulva korábbi hibájából ismét a Dobó útra merészkedett. Újra erőszakosan viselkedett az áruháznál, köpködött, az egyik járókelőt pedig megütötte. Amikor a rendészek ismét ellenőrzés alá akartak vonni, biciklire pattant és elmenekült. Ekkor autóval üldözni kezdték és kezdetét vette a hajsza. A férfi látva szorult helyzetét lepattant a kerékpárról, a patakon keresztül berohant egy magánterületre, ahonnan egy másik biciklit akart lopni, de a tulajdonos elzavarta, majd ismét a patakon keresztül futott tovább. Ekkor már a rendőrök is a helyszínre érkeztek, végül a kórház udvarán sikerült elfogni. A férfi rendkívül erőszakosan viselkedett és folyamatosan fenyegetőzött. Vele szemben is eljárás indult – részletezte Ferenczy Dániel.