Az év első hónapjában az országban eddig történt hét baleset könnyű sérülésekkel járt, az ok pedig jellemzően újra a figyelmetlenség és a KRESZ-szabályok megszegése volt. A MÁV idén is folytatja vasútbiztonsági kampányát, és körültekintő közlekedésre kéri a járművezetőket, kerékpárosokat és gyalogosokat. A vasúttársaság igyekszik a lehető legtöbbekhez eljuttatni üzenetét: járművel vagy gyalogosan közlekedve is élet-halál kérdése lehet a KRESZ szabályok betartása! - tudatta vasárnapi közleményében a vasúttársaság.

Tavaly a MÁV hálózatán a vasúti átjárókban történt balesetek száma jelentősen csökkent a 2022. évihez képest. 2023-ban a KRESZ megszegése vagy a közlekedők figyelmetlensége miatt 61 baleset történt vasúti átjáróban, amely a megelőző év adataival összehasonlítva egyharmadával kevesebb. A balesetek közül nyolc volt halálos, kilenc áldozattal, és hat baleset végződött súlyos sérüléssel, 17 sérülttel. Tizenkét balesetben 13-an sérültek meg könnyebben, és 35 baleset végződött anyagi kárral. Bár egyetlen baleset is sok, az esetek és a balesetek során elhunytak száma is jelentősen csökkent a tavalyi évben, amely a MÁV 2022 áprilisában elindított vasútbiztonsági kampányának sikerét igazolja.