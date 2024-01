A vádirat 15 pontban ismerteti azokat a vagyon elleni bűncselekményeket, melyeket a huszonéves fiatalember 2022-ben több óvatlan sértett sérelmére követett el Füzesabonyban és környékén - tájékozatta portálunkat dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész

A sorozat 2022 augusztusában vette kezdetét. Ekkor a terhelt hajnalban az ablakot benyomva jutott be abba a füzesabonyi házba, ahonnan a konyhaasztalról eltulajdonított egy mobiltelefont. Később az ajtót feszítette be Dormándon, innen egy másik mobil mellett hajgöndörítőt és hajvasalót is lopott. Egy további ottani házból – ahová az előszoba ronggyal szegelt ablakán át jutott be – az ágy melletti székről elvitte egy mélyen alvó család összes készpénzét.

Szeptemberben a vádlott ugyancsak pénzt lopott egy dormándi ismerősétől, majd októberben három pénztárcát három káli lakásból, melyekbe szintén az ablakokon keresztül mászott be. Volt olyan is, hogy kivételesen az ajtót használta a bejutáshoz, például akkor, amikor egy zacskó dohányt vett magához egy alvó ember ágya mellől.

2022 novemberében a fiatalember folytatta a lopássorozatot. Különböző káli, besenyőtelki és adácsi házakba besurranva bankkártyától a mobiltelefonokon át az ajtókilincsre akasztott válltáskában tartott pénztárcáig rengeteg dolgot vitt el jogtalanul. A tolvaj legértékesebb zsákmánya egy több mint félmillió forint értékű aranylánc volt, melyhez egy betörést követően Vámosgyörkön jutott hozzá.

Az ügyészség összesen 11 rendbeli kifosztással és 7 rendbeli lopással vádolja az elkövetőt.