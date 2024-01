Az elmúlt napokban egyre több bejelentés érkezett hozzánk a Microsoft nevével visszaélő, angol nyelvű telefonhívásokkal kapcsolatban – tette közzé Facebook oldalán a Heves vármegyei rendőrség a Nemzeti Kibervédelmi Intézet összefoglalóját.

Így járt a heol.hu olvasója is, aki szerkesztőségünknek elmondta, +36-os kezdetű számról angolul, indiai akcentussal beszélő, magát ügyfélszolgálatosnak kiadó férfi hang azt próbálta vele elhitetni, hogy vírustámadás áldozata olvasónk számítógépe. A férfi arra próbálta rávenni, lépjen be a gépébe, azonosítsa magát. Ezt nem tette meg, bontotta a hívást, majd próbálta visszahívni a csalót, ám természetesen a meghamisított szám, nem volt visszahívható.

Az elmúlt napokban a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) Nemzeti Kibervédelmi Intézetéhez (NKI) érkezett bejelentés a Microsoft nevével visszaélő angol nyelvű telefonhívásokkal kapcsolatban.

A kiberbűnözők már nemcsak bankok dolgozóinak, hanem call centerek munkatársainak is kiadják magukat, a mostani kampányban pedig azt állítják, hogy a Microsoft technikai támogató részlegéről telefonálnak. Arról szeretnék meggyőzni az áldozatot, hogy számítógépét valamilyen veszély fenyegeti, például az, hogy az vírusos lett. Az álproblémával kapcsolatban a csalók azonnali segítséget kínálnak az áldozatnak.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetéhez jelentett esetekben a csalóknak jellemzően nem sikerült rászedniük a hívott feleket. Az áldozatok többnyire egyszerűen csak bontották a vonalat, azonban volt olyan is, aki csak akkor kapcsolt, amikor a csalók már a bankkártya adatait kértek tőle.

Hasonlóan az AnyDeskes csalásokhoz, a bűnözők most is arra próbálják rávenni az áldozatot, hogy telepítsen egy programot az eszközére. A mostani esetek során ez a program nem az AnyDesk volt, hanem a RemoteApp, amely egy azon szoftverek közül, amivel egy csaló átveheti az irányítást az áldozat számítógépe felett.

Ezzel a hozzáféréssel akár káros programokat is tudnak telepíteni az áldozatok gépére, amivel megfertőzik a számítógépet, ezzel még könnyebben megtévesztve őket, hogy a számítógépen kritikus problémák vannak, amelyeket sürgősen javítani kell. Végül pedig előbb-utóbb arra terelik az áldozatot, hogy adja meg bankkártya adatait vagy lépjen be a netbankjába, amihez így a csaló is hozzáférhet.

A csalások és lehetséges bűnesetek elkerülése végett fontos tudni azt, hogy a Microsoft soha nem kezdeményez kéretlen telefonhívásokat, hogy személyes vagy pénzügyi adatokat kérjen, sem azért, hogy technikai segítséget adjon a számítógép javításához. Továbbá soha nem fogja kérni, hogy kriptovaluták vagy ajándékkártyák formájában fizessünk a támogatásért.

A szakértők azt javasolják, hogy amennyiben kicsit is gyanús egy bejövő hívás, a legegyszerűbb védekezési mód az, ha azonnal bontjuk a vonalat. Ha valamiért mégis kétség merült fel bennünk, hívjuk fel a szolgáltató hivatalos ügyfélszolgálatát.

Fontos, hogy a szolgáltatót ne azon a számon hívjuk vissza, amiről az imént kerestek, hanem a szolgáltató weboldalára keressünk rá, ahol a kapcsolat, kontakt vagy impresszum menüpont alatt szereplő elérhetőséget hívjuk. Azt se fogadjuk el, ha az ügyintéző felajánlja, hogy „átkapcsol” minket egy másik kollégához, ugyanis ez is lehet egy trükk, és ugyanúgy, a „call centerként” működő kiberbűnözők egyik tagjához kerülhetünk vissza.

Végül pedig a legfontosabb tanácsra hívják fel a figyelmet, arra, hogy ne telepítsünk mások kérésére programot se a számítógépünkre, se a telefonunkra.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)